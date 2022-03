Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu, moment inedit de dans pe gheață. Reacția juraților

Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu au reușit să realizeze un moment de dans pe placul juriului care au ținut să le transmită câteva cuvinte care îi vor ajuta pe viitor, la următoarele dansuri pe gheață.

Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu s-au descurcat de minune pe gheață, unde au dansat pentru un caz special.

„Sunt Cătălin Cazacu, profesionist în motoare. Primele căzături pe gheață le-am avut cu Monalisa. Am fost mai mult pe jos decât în picioare. În timp ce eram pe jos mă gândeam ce o fi fost în capul meu să accept asta. Am învățat să merg în patine. După ce am văzut cât de greu îmi este să patinez, speram ca partenera mea să aibă experiență.”

„Sunt Codruța Moseanu, am fost campioană. Spre norocul meu avem posibilitatea să mergem și la recuperare. SUntem încrezători și ne dorim să câștigăm”, spune Codruța Moseanu.

„Cezar, băiatul pentru care luptăm îmi aduce aminte de mine, de sacrficiile pe care le-am făcut eu și părinții mei. Patinajul în România este în cădere. Nu există sport fără susținerea statului”, spune Cătălin Cazacu.

„Pot spune că mă regăsesc în Cezar, este la fel de devotat și muncitor cum eram eu. Eu i-am zis că nu-l mai primesc și l-am trimis la hockey. Visul lui Cezar e de a studia la o academie în străinătate”, spune Codruța Moiseanu.

Jurizare Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu la Dancing on ice - Vis în doi, 5 martie 2022

„Sunteți o pereche puternică, dar îmi doresc să fii mai flexibil un pic. Aștept cu nerăbdare următorul program. Să ieșiți din zona de confort”, spune Simona Pungă care le-a oferit nota 5.

„Mi-a plăcut foarte mult entuziasmul tău și energia de la brâu în sus. Sper să exprimi asta și la patine, ai stat ca pe motor. Am nevoie să văd ceva pași de patinaj. Codruța acel salt trebuia să-l faci mai înalt, nu aveai nevoie de ajutorul lui”, spune Cornel Gheorghe care le-a oferit nota 5.

„Eu aș vrea să știu Cătălin, cum e să conduci o femeie, decât bestia aceea pe roți. Îmi place entuziasmul cu care patinezi, dar nu există chimie între voi doi. Mi-ar plăcea să vă căutați mai mult în priviri”, spune Elwira Petre care le-a oferit nota 5,5.

„Prima dată când sunt de acord 100% cu soția mea. Cătălin, cum e poziția pe motor? La patine e invers. Codruța, aici nu ești antrenoarea lui. Ești foarte încordată. Nu m-a impresionat prea mult”, spune Mihai Petre care le-a oferit nota 5.

