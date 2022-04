Finala Dancing on Ice - Vis în doi, 23 aprilie 2022. Cum a arătat dansul final al celor două echipe finaliste ale sezonului

Iată că echipele formate din Sore și Grațiano Dinu și Jean Gavril cu Ana Maria Ion au dansat fabulos pe scena de gheață de la Dancing în Ice - Vis în di 2022, în ediția Marii Finale. Cei patru concurenți au avut de pregătit un ultim dans care s-a ridicat la înălțime.

Cum au dansat Sore și Grațiano și Jean Gavril cu Ana Maria Ion pentru ultima dată la Dancing on Ice - Vis în doi 2022 în etapa Marii Finale

Cele două echipe au făcut show complet pe scena de la Dancing on Ice - Vis în doi 2022. Ambele echipe au dansat pe piesa lui Pink - What About Us, iar rezultatul a fost fabulos. Aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a demonstra că merită să câștige.

Însă doar publicul poate decide care este echipa câștigătoare a acestui sezon.

În urma deciziei publicului, echipa formată din Oase și Andreea Ureche au fost eliminați, lăsând echipele Sore și Jean Gavril să se lupte pentru premiul cel mare.

Echipele dansează muzical pe gheață în ediția din 23 aprilie 2022

Cele trei echipe finaliste ale primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi, Sore și Grațiano, Oase și Andreea, Jean Gavril și Ana, vor susține ultimele dansuri pe gheața emisiunii. Ediția finală a sezonului va fi complexă, tema principală a serii fiind musical-urile celebre jucate pe Broadway.

Interzisa povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta va fi interpretată de perechea formată din Sore și Grațiano, Oase și Andreea vor pune stăpânire pe patinoarul emisiunii aducând la viață scenele cunoscute din Lion King ( Regele Leu) și povestea care a ținut Parisul cu „sufletul la gură”, Fantoma de la Operă, va fi dansată pe gheață de Jean Gavril și Ana.

Cum se votează în Finala Dancing on Ice - Vis în doi

În Marea Finală Dancing on Ice - Vis în doi vor intra doar 3 perechi rămase în concurs în urma etapelor anterioare ale emisiunii. Ultima ediție a show-ului de dans pe gheață va fi difuzată sâmbătă, 23 aprilie 2022, de la ora 20.00.

Telespectatorii sunt cei care vor decide echipa câștigătoare a primului sezon Dancing on Ice - Vis în doi. Notele juriului sunt doar orientative și nu vor fi luate în calcul atunci când se va anunța marele câștigător.

Publicul va putea vota de două ori în Marea Finală a emisiunii. În prima parte a show-ului, oamenii de acasă trebuie să voteze o echipă dintre cele trei rămase în competiție, după ce prezentatorii anunță START VOT. Perechile pot fi votate prin intermediul aplicației Antena 1 sau prin SMS la 1272.

Cele două echipe finaliste va trebui să se „lupte” pentru marele premiul, însă tot telespectatorii vor decide perechea câștigătoare. După momentele de patinaj artistic ale concurenților, publicul are șansa să își voteze echipă favorită pentru a doua oară, după ce se anunță START VOT.

Echipa care are cele mai multe voturi din partea telespectatoriilor va fi desemnată căștigăroare în Marea Finală de la Dancing on Ice - Vis în doi.