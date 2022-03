Dancing on Ice – Vis în doi, 12 martie 2022. Mihai Petre, critic la jurizarea lui Lilian Brînzari cu Carmen Grebenișan: Ai stat că o păpușă Barbie

Ediția 2 Dancing on Ice – Vis în doi, din 12 martie 2022. Carmen Grebenișan și Lilian Brînzari nu prea au reușit să impresioneze juriul. Mihai Petre: "Am rămas uimit că ați reușit să va țineți așa bine pe picioare, dar nu prea mi-a plăcut... Ai stat că o păpușă barbie... Mi-ar fi plăcut să văd relația asta între voi... V-ați dezechilibrat de foarte multe ori... Am simțit emoțiile voastre..."

