Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Vica și Eva, două mici patinatoare din Ucraina au un moment de neuitat pe gheață

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Vica și Eva, două mici patinatoare din Ucraina au cel mai tare moment de patinaj artistic de la Dancing on ice. Cele două fetițe au dansat pentru un scop caritabil, în vederea strângerii de fonduri pentru copiii războiului. Peste 50.000 de refugiați din Ucraina în România, dintre care majoritatea sunt femei și copii.

Sambata, 05.03.2022, 23:02