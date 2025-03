Ce a povestit Anda Călin despre soțul ei. Cât de mult s-a schimbat Liviu Vârciu de când și-a cunoscut aleasa inimii

Anda Călin, soția lui Liviu Vârciu, a vorbit public despre schimbarea prin care a trecut partenerul său în ultimii ani. Mai mult, aceasta a scos la iveală detalii neștiute despre căsnicia cu prezentatorul TV.

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ opt ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: o fetiță și un băiețel. Deși au existat anumite despărțiri și conflicte de-a lungul relației, cei doi au rămas mereu împreună pentru a depăși orice obstacol.

După șapte ani în care și-au dat seama că sunt suflete pereche, actorul și partenera lui au mers în fața altarului pentru a spune cel mai hotărât și important „Da” din viața lor. Aceștia s-au căsătorit în vara anului trecut, iar evenimentul a fost discret.

De altfel, pe Liviu Vârciu îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini sunt cei care o știu atât de bine pe femeia care i-a „furat” inima. Anda Călin este destul de rezervată, preferând să stea departe de ochii curioșilor și de camerele de filmat.

Citește și: Liviu Vârciu i-a făcut cadou soției sale o mașină. Cum a reacționat Anda când a văzut bolidul de lux

Articolul continuă după reclamă

Recent, soția artistului a oferit un interviu unde a vorbit public despre căsnicia cu Liviu Vârciu. În plus, aceasta a evidențiat faptul că prezentatorul TV are mare grijă de ea și de cei doi copii ai lor, răsfățându-i ori de câte ori are ocazia.

Cât de mult s-a schimbat Liviu Vârciu de când a cunoscut-o pe Anda Călin

Anda Călin a explicat faptul că Liviu Vârciu a trecut printr-o schimbare uluitoare în ultimii ani. Se pare că actorul s-a maturizat și nu mai este deloc cu capul în nori.

„S-a maturizat da, era și cazul. E foarte împământenit, e cu picioarele pe pământ. Nu mai e cu capul în nori, nu mai visează cai verzi pe pereți. Și ăsta e un lucru bun. Parcă uneori mă și deranjează că e atât de matur și nu mai își dă drumul copilului din el.

Îmi place foarte mult această variantă a lui, doar că acum am început, cumva, trebuie să fie un echilibru. Când el era mai haos, eram eu mai matură, și acum, pentru că el este foarte matur, îmi pot permite eu să fiu mai copilăroasă. (...) E foarte implicat, mai ales că acum de ceva timp este doar acasă și se ocupă de educația copiilor, de confortul lor, se joacă. Eu sunt mai obosită și el a preluat toată joaca asta cu cei doi copii.”, a povestit soția artistului, potrivit click.ro.

De asemenea, Anda Călin a evidențiat că sunt mai bine ca niciodată, iar căsnicia lor trece printr-o perioadă foarte bună: „Foarte bine (n.r. ne înțelegem). Traversăm o perioadă foarte bună și sper să fie doar din ce în ce mai bine. Ne-am și sudat ca și cuplu. Acum e ușor să pui piatră peste piatră fără să se mai doboare nimic. E ușor să crești odată ce te maturizezi.”

Citește și: De ce și-au dorit Liviu Vârciu și Anda Călin o nuntă restrânsă. Ce vor să facă anul viitor: „A fost dorința soției mele”

„Acum, pentru că au crescut copiii am început să avem mai mult timp pentru noi. Pentru că au început să se joace împreună, să-și facă ei activitățile lor și cumva noi în timpul ăla putem să stăm la povești, putem să ieșim pe terasă, să putem să bem un vin, pentru că ei sunt foarte focusați unul cu altul. Pentru că nu s-au înțeles tot timpul atât de bine, dar acum se înțeleg foarte bine. Am început să avem și timp pentru noi, iar în caz că vrem să ieşim îi lăsăm la soacra mea sau la mama.

Mă răsfață. Adică da, își face acea datorie a bărbatului de a cumpăra flori sau de a aduce cadouri în aceste zile, dar el îmi aduce cadouri și în alte zile, adică mă mai trezesc cu lucruri de la el pe care știe că eu mi le doresc.”, a mai punctat Anda Călin despre soțul ei, conform sursei citate mai sus.