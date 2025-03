Imagini superbe din casa lui Robert și a Elenei Tudor. Cum arată vila în care locuiesc câștigătorii Power Couple România sezon 2

Robert Tudor locuiește alături de soția sa, Elena, și cei doi copii ai lor într-o casă impresionantă din București. Iată mai jos imagini!

Cunoscut pentru umorul său și momentele de magie prezentate în fața camerelor, Robert Tudor a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor și datorită participării sale, alături de soția lui, în sezonul 2 Power Couple România.

El și Elena Tudor, artist ceramic, locuiesc într-o casă spațioasă, decorată cu mult bun gust. Livingul este o adevărată oază de relaxare, datorită elementelor în culori pastel. Grădina, la fel de impresionantă, adună toată familia și prietenii.

Cum arată casa lui Robert Tudor, în care locuiește cu Elena și cei doi copii

Locuința lui Robert Tudor și a Elenei combină sitlul clasic cu cel modern, iar fiecare colț spune parcă o poveste. Elena Tudor a avut un rol esențial în decorarea căminului, personalizând numeroase obiecte din casă.

Bucătăria inspiră un aer clasic, dar este dotată cu cele mai moderne electrocasnice, combinând funcționalitatea cu estetica. Fiecare detaliu reflectă talentul soției magicianului, care a transformat locul într-un spațiu cald și primitor.

Curtea casei oferă locul perfect pentru petreceri în aer liber, grătare de vară sau momente de joacă pentru cei doi copii ai cuplului, David și Adeline. Amenajarea spațiului exterior demonstrează dorința familiei de a petrece timp de calitate împreună, în mijlocul naturii.

Care este tariful magicianului Robert Tudor pentru evenimente

Magicianul Robert Tudor aduce mereu un plus de energie pozitivă la evenimentele la care este invitat. Face tot posibilul să ofere experiențe de neuitat, indiferent de situație.

Cu toate acestea, prezența sa este destul de costisitoare. Pentru spectacolul pe care se angajează să-l pună în scenă, câștigătorul Power Couple România sezonul 2 are un tarif variabil, în funcție de pachetul pentru care optează clientul.

Show-urile sunt împărțite în categorii, de la Magic Silver, la Magic Brand, iar prețurile diferă în funcție de complexitatea trucurilor, durata spectacolului și tipul de interacțiune cu publicul, potrivit click.ro.

De exemplu, un spectacol cu o durată de jumătate de oră poate costa între 2.000 și 4.000 de euro. Pentru unul de 50 de minute, suma poate crește până la 5.000 de euro.

„Arsenalul e costisitor! Am investit foarte mult și de fiecare dată trebuie să fac ceva nou. Sunt numere de magie care costă și 100.000 de euro. Eu am dat și 15.000 - 20.000 de euro pe numere de magie, dar dacă nu aduc un plus de comedie și nu captează atenția oamenilor, ele nu prind”, a detaliat magicianul Robert Tudor.