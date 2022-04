Dancing on Ice - Vis în doi, 9 aprilie 2022. Carmen Grebenișan și Lilian Brînzari, repetiții: Mă doare mâna!

În episodul 6 al emisiunii Dancing on Ice - Vis în doi, din dată de 9 aprilie 2022, Carmen Grebenișan și Lilian Brînzari au avut parte de un antrenament dificil și obositor. Iată care au fost cele mai importante momente și declarații din timpul repetițiilor pentru spectacolul de pe gheață al perechii formate din Carmen Grebenișan și Lilian Brînzari de la Dancing on Ice - Vis în doi: M-a luat o durere de mâna groaznică, nu știu ce am pățit... Nu mă simt pregătită".

Sambata, 09.04.2022, 20:45