Cum arată mama Nadiei Comăneci. Celebra sportivă se mândrește cu cea care i-a dat viață

Nadia Comăneci, faimoasa sportivă care a făcut istorie, s-a întors de curând în țară și a petrecut mai mult timp alături de mama ei.

Nadia Comăneci a venit în România unde a petrecut timp cu mama ei chiar de 8 martie, celebrând-o pe cea care i-a dat viață. Sportiva supranumită “Zeița de la Montreal” s-a întors la origini și s-a bucurat să poată petrece timp de calitate alături de mama ei.

Nadia Comăneci s-a filmat alături de mama ei

Ea a ajutat-o pe mama ei la treburile casnice și s-a lăsat filmată în timp ce mătura curtea și gătea. Sportiva a menționat că acestea sunt doar activități normale din rutina ei, ocupându-se de curățenie și de casă și în America.

De când s-a mutat în SUA, Nadia Comăneci duce o viață împlinită alături de familia ei. Ea împreună cu soțul ei Bart Conner și fiul lor Dylan se bucură de stabilitate și duc viața pe care și-au dorit-o dintotdeauna.

Chiar dacă s-a mutat din România de zeci de ani, Nadia nu și-a uitat niciodată rădăcinile și revine în țară să îi viziteze pe cei dragi ori de câte ori are ocazia.

Recent, sportiva a venit în țară în vizită la mama ei, Ștefania Alexandrina Comăneci și s-a bucurat de toate bunătățile românești pregătită cu mare drag de cea care i-a dat viață.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte. Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune că am o mamă de nota zece”, a precizat Nadia pentru Orange Sport.

Fratele sportivei a filmat-o pe Nadia în timp ce mătura și apoi în timp ce pregătea mama alături de mama lor.

„Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă-dată însă m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În definitiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea”, a mai explicat ea.

Nadia Comăneci îi este veșnic recunoscătoare mamei sale care a susținut-o în cariera ei încă din copilărie. Mama ei a știut că având o fiică atât de energică și ambițioasă o să o ajute să devină o gimnastă faimoasă.

Sportiva se mândrește cu mama ei și s-a filmat alături de ea în timpul vizitei sale în România, păstrând cu ea amintiri minunate alături de familie.

