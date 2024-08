Începând din 2 septembrie, Andrei Ștefănescu prezintă „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”, quiz show-ul care provoacă adulții să-și testeze cunoștințele, alături de copii de clasa a V-a, dar şi să câştige diferite sume de bani.

Emisiunea va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de luni până vineri, de la ora 18:00, începând cu data de 2 septembrie.

Începând din 2 septembrie, de la ora 18:00, Andrei Ştefănescu prezintă „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”

Andrei Ștefănescu a acceptat propunerea de a prezenta quiz show-ul „Eşti mai deştept decât un copil de clasa a V-a?” fără a sta pe gânduri, chiar el dezvăluind că principalul motiv este „bucuria de a prezenta alături de niște copii minunați, frumoși și foarte isteți.

Este o emisiune care mi se potrivește, pentru că îmi plac copiii, am copil, mă joc de fiecare dată când am ocazia cu el, dar și cu prietenii lui, iar chimia asta pe care o am cu cei mici se vede și se simte”.

Articolul continuă după reclamă

Din cadrul show-ului de divertisment ce poate fi urmărit de întreaga familie nu vor lipsi întrebările menite să stârnească curiozitate, copiii isteți și nici concurenții cu povești emoţionante, iar noua gazdă a emisiunii mărturisește:

„Mi s-a oferit șansa de a face ceva frumos, de a prezenta un format care îmi este tare drag și, dincolo de asta, sunt genul de om care își sacrifică momentele libere pentru muncă, iar eu iubesc ceea ce fac în televiziune!”, completând: „Sunt convins că și cei de acasă vor urmări emisiunea și vor vedea că mi-am pus tot sufletul în acest format.“

Și în acest sezon, prezentatorul va pune la dispoziţia concurentului 10 materii cu grad variabil de dificultate, de la clasa a I-a, până la clasa a V-a, iar cel din urmă poate cere ajutorul celor cinci copii prezenţi în platou, prin intermediul variantelor ajutătoare: COPIAZĂ – concurentul va copia răspunsul copilului, TRAGE CU OCHIUL – concurentul are opțiunea de a se inspira de la copil și de a alege dacă va merge pe varianta acestuia sau pe propriul răspuns sau SALVEAZĂ-MĂ – dacă jucătorul răspunde greșit și copilul corect, acesta este salvat și rămâne în joc.

În cazul în care răspunde greșit sau se retrage, concurentul trebuie să privească spre cameră și să declare: „Nu sunt mai deștept decât un copil de clasa a V-a!”

Din 2 septembrie, de luni până vineri, de la ora 18:00, învățători, bucătari, doctori, dar și vedete și invitați speciali vor trebui să răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.