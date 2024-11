Mirela Retegan și Maya Sorian vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

Mirela Retegan și fiica ei, Maya Sorian, vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a.

Mirela Retegan și Maya Sorian vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, quiz show-ul care le oferă adulților ocazia de a-și testa cunoștințele dobândite în clasele primare, alături de copii de clasa a V-a, dar şi să câştige sume considerabile, în ediția difuzată astăzi, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

În ediția de astăzi, alături de Andrei Ștefănescu, gazda emisiunii, vor fi Mirela Retegan și Maya Sorian, pentru care experiența alături de cei mici a fost una încărcată de emoții: „Am avut o misiune foarte grea. Copiii mă știu ca pe “mama Zurli”, pentru micuța gimnastă eram ca o mamă, iar lângă mine era fix cea pentru care eu sunt mamă 100%. Ei bine, a trebuit să port 3 pălării în același timp: să știu pentru fetița pe care o susțineam, să am răbdare și colaborare pentru Maya, să nu mă iau atât de în serios cu copiii din platou. Așa că am ales să mă joc. M-am jucat și m-am luptat și las telespectatorii să descopere cum s-a terminat. Vă spun doar atât: toate finalurile sunt fericite. Dacă nu e fericit, înseamnă ca nu acela e finalul. Iar eu pot să vă asigur ca am luptat până la final!”, mărturisește Mirela Retegan.

La rândul ei, Maya dezvăluie că: „M-am bucurat enorm să cunosc toți copiii din emisiune și să mă minunez de cât sunt de deștepți. Toată copilăria am auzit-o pe mama spunând: “hai să ne uităm la un film, că o să-ți prindă bine; citește, că o să te ajute; ține minte călătoriile, că o să ai nevoie”. Dupa emisiunea “Esti mai deștept ca un copil de clasa a V-a?”, pot să vă spun sigur că părinții au dreptate!”.

Cum s-au descurcat Mirela și Maya în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla astăzi, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.