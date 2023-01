Golden Boy, episodul 2. Suna află că sora ei Seyran este dată rebelului Ferit. Seyran se căsătorește fiind obligată de tată.

În Golden Boy, episodul 2, publicul a descoperit decizia familiei Korhan în legătură cu soarta celor două fiice ale lor. Seyran nu este de acord să devină soția unui bărbat pe care nu îl cunoaște.

Familia Korhan este o familie traditionalistă, care se concentra întotdeauna pe respectarea tradițiilor culturale. Tatăl familiei, Kazım, era un om puternic și respectat în comunitate, care avea întotdeauna ultimul cuvânt în deciziile importante. Seyran, fiica lui Kazım, era o tânără frumoasă și ambițioasă, care dorea să-și urmeze propriul drum în viață.

Rezumatul episodului 2 din Golden Boy. Serialul-fenomen care a cucerit Turcia este disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Însă, familia Korhan avea alte planuri pentru Seyran. Tatăl ei, Kazım, a primit o ofertă pentru a o căsători cu un bărbat numit Ferit, care era un om bogat și puternic din comunitate. Deși Seyran se opunea acestei decizii, nu își putea convinge mătușa Hattuç și tatăl ei Kazım.

Sora ei Suna era inițial propusă și a fost stupefiantă de aflarea veștii: “Tata a decis să te căsătorească pe tine în locul meu. Sunt terminată. Sunt devastată”. Cele două surori se află într-o situație extrem de dificilă: “Soro, eu nu vreau să mă căsătoresc”, spune Seyran.

“Ce contează că nu vrei să te căsătorești. Au renunțat la mine. La ce mai sunt eu bună?”, spune cu lacrimiîn ochi Suna.

Seyran îi cerea lui Yusuf, un prieten de-al ei, să o răpească pentru a evita căsătoria cu Ferit. Ferit, în schimb, nu-și făcea griji în legătură cu această căsătorie pentru că credea că nimic nu se va schimba în viața lui.

"Slavă Domnului că băiatului i-a plăcut de Seyran. Altfel aș fi ajuns ucigaș de copil la vârsta asta. I-am spus că fata e mică. Că mami ei i-ar fi dor de ea. I-am spus că nu avem cum să batem drumul la Istanbul. I-am cerut o casă. Încă din prima seară. Lasă-l pe ginere, mă ocup eu de el. Tu avertizează-le pe fete. Nu vreau să comenteze", spune tatăl celor două fete mătușii. În trei zile are loc nunta, iar tatăl fetelor consideră deja că e foarte târziu!

"Cum să mă căsătoresc cu un bărbat pe care nu îl cunosc?", întreabă cu lacrimi în ochi și disperare Seyran. Mătușa răspunde cât se poate de dur: "Ești hoț dacă furi o pâine și târfă dacă te săruți o dată. Ce contează dacă l-ai fi cunoscut? Uită-te la băiat! S-a dus să o ia pe una care și-a făcut de cap sau a venit la conacul familiei Șanli ca să se căsătorească?".

Citește și: Cine este Afra Saraçoğlu, frumoasa actriță care o joacă pe Seyran în serialul Golden Boy, care se vede la Antena 1

Seyran îți iese din fire: "Mor și tot nu mă căstoresc! Nimeni nu mă poate forța". Când aude tatăl său cele spuse, se năpustește asupra ei și o trage de păr. A băgat-o cu forța într-o cămară și a cerut familiei să nu i se dea nici apă fără știrea lui!

Zilele de acțiune sunt pe cale să înceapă atât pentru Ferit, cât și pentru Seyran. Deși Ferit nu vrea să se căsătorească, nu poate trece peste cuvântul bunicului său. Acesta din urmă își propune să găsească o fată potrivită, care să-l tempereze pe rebelul familiei.

Golden Boy, serialul-fenomen care a cucerit Turcia, disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Citește și: Golden Boy, episodul 1. Ferit, obligat să-și găsească soție și să devină responsabil

Cine sunt Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu, protagoniștii serialului Golden Boy

Mert Ramazan Demir este un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a debutat în actorie în anul 2015. După apariția din "I am You", a primit rolul principal în mini-seria „Naked” („Ciplak”) și a jucat și în serialul „Teacher” („Ogretmen”), acolo unde a atras atenția din toate punctele de vedere. Mert a povestit jurnaliștilor turci că are o chimie bună cu partenera sa din serialul „Golden Boy”, Afra, cu care se cunoaște de mai mulți ani

Afra Saraçoğlu are 25 de ani și a cunoscut faima în anul 2016, când a jucat în filmul „Second Chance”. De atunci, frumusețea și talentul actoricesc au propulsat-o în topul tinerelor actrițe din Turcia.

Criticii au spus că succesul serialului "Golden Boy" se datorează chimiei dintre actorii ea și Ramazan Demir Ferit, ba chiar au existat speculații potrivit cărora cei doi actori ar avea o relație amoroasă. Ei au negat zvonurile, spre dezamăgirea fanilor.

Citește și: Cine e Mert Ramazan Demir, actorul care îl interpretează pe Ferit în cea mai noua producție turcească „Golden Boy” de la Antena 1