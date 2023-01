Golden Boy, episodul 4. Familia lui Seyran vine la Istanbul. Ferit este martor la întâlnirea dintre soția sa și fostul ei iubit

În episodul 4 din Golden Boy, difuzat pe 27 ianuarie 2023, Seyran, care învață obiceiurile familiei Korhan pe măsură ce trece timpul, este martoră fără să vrea la ceea ce s-a întâmplat între İfakat și Orhan, și anume îi prinde sărutându-se.

Citește și: Golden Boy, episodul 3. Seyran se mută acasă la Ferit, după nuntă. Cei doi se sărută pentru prima dată

Asuman suferă o intervenție chirurgicală, unde i s-au îndepărtat ovarele. Faptul că nu poate avea copii nu-i dă pace lui Asuman: „Îi dau afară pe cei care nu-mi dau nepoți”, a fost mesajul bunicului Halis.

Rezumat Golden Boy episodul 4, din 27 ianuarie 2023. Serialul-fenomen care a cucerit Turcia, disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Seyran și Ferit pornesc o discuție aprinsă, care se lasă cu multe lucruri neașteptate. Ca să o facă să tacă și să nu mai țipe, tânărul o sărută pe buze pe Seyran. Nervoasă, fata îl pălmuiește, ba mai mult, îi cere să iasă din cameră, aruncând cu o vază în ușă, care se sparge.

Suna vine la Istanbul, alături de Kazim, Esme și mătușa Hattuç, iar Seyran este extrem de încântată și îi mărturisește că-i este dor de ei.

Între timp, sora lui Seyran are parte de o întâmplare care o înfurie la culme: se întâlnește cu Yusuf, fostul iubit al lui Seyran, și îl trage la răspundere pentru că nu a putut să-i protejeze sora, ca să nu fie furată de bogătașul Ferit. Mai mult, îi cere acestuia să nu o mai caute pe Seyran, dar nici pe ea.

Citește și: Golden Boy, episodul 2. Suna află că sora ei Seyran este dată rebelului Ferit. Seyran se căsătorește fiind obligată de tată

„Fii atent la mine, te omor! Să nu ne mai trimiți mesaje. Dacă nu ai avut curaj să fugi cu ea, atunci nu o mai căuta. Dacă erai bărbat, găseai o soluție”, i-a spus Suna lui Yusuf.

În casa Orhan, Ifakat aduce în discuție un subiect sensibil, și anume faptul că Asuman nu poate avea copii: „Doar nu vă gândiți ca Fuat să rămână fără copii toată viața din cauza situației lui Asuman? Poate să facă un copil cu o oarecare și apoi să-l recunoască”, este planul pe care îl propune ea.

Pelo nu se desprinde de iubitul ei, Ferit, de față cu soția lui, Seyran. Fata apare pe geam în casa lui Ferit, iar Seyran rămâne uluită când află că cei doi vor să se uite la un film, la care este invitată. Ferit îi propune soției lui ca ele două să doarmă în același pat, în timp ce el se retrage pe canapea. Până la urmă, Pelo pleacă și nu-și mai petrece noaptea în camera lui Ferit.

Kazim și restul familiei ajung în Istanbul, însă bărbatul se comportă de parcă totul îi aparține, la fel ca în Antep: „Asta e și casa voastră. Plimbați-vă. Uitați-vă”, le spune el fetelor.

Citește și: Golden Boy, episodul 1. Ferit, obligat să-și găsească soție și să devină responsabil

Când se reîntâlnesc, Seyran își aduce aminte de bătaia cruntă pe care a luat-o de la tatăl ei atunci când s-a împotrivit căsătoriei cu Ferit: „Sufletul meu, bine te-am găsit”, îi spune Kazim.

Suna îi mărturisește lui Seyran că tatăl său și-a dorit să vină în Istanbul pentru că îi era rușine să mai iasă pe străzile din Antep, după cele întâmplate.

La rândul său, Ferit îi povestește lui Suna că ar fi întâlnit-o prima dată pe sora ei într-o patiserie unde au avut o mică ceartă, însă ei nu-i vine să creadă ce aude, pentru că nu știa nimic despre asta.

Seyran întâmpină o surpriză când se așteaptă mai puțin. Fostul ei iubit, Yusuf, vrea să o vadă și să stea de vorbă, fără să știe că Ferit este în spatele lor.

Golden Boy, serialul-fenomen care a cucerit Turcia, disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cine sunt Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu, protagoniștii serialului Golden Boy

Mert Ramazan Demir este un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a debutat în actorie în anul 2015. După apariția din "I am You", a primit rolul principal în mini-seria „Naked” („Ciplak”) și a jucat și în serialul „Teacher” („Ogretmen”), acolo unde a atras atenția din toate punctele de vedere. Mert a povestit jurnaliștilor turci că are o chimie bună cu partenera sa din serialul „Golden Boy”, Afra, cu care se cunoaște de mai mulți ani

Afra Saraçoğlu are 25 de ani și a cunoscut faima în anul 2016, când a jucat în filmul „Second Chance”. De atunci, frumusețea și talentul actoricesc au propulsat-o în topul tinerelor actrițe din Turcia.

Criticii au spus că succesul serialului "Golden Boy" se datorează chimiei dintre actorii ea și Ramazan Demir Ferit, ba chiar au existat speculații potrivit cărora cei doi actori ar avea o relație amoroasă. Ei au negat zvonurile, spre dezamăgirea fanilor.