Hello Chef revine la Antena 1 cu un nou sezon. Chef Roxana Blenche îi va purta pe telespectatori într-o călătorie culinară

Destinațiile în care vor ajunge cu ajutorul rețetelor specifice, dar și al decorurilor sunt: Grecia, Italia, Franța, Spania, Germania, Anglia, Turcia, Dubai, Thailanda, China, India, Mexic, Brazilia, America de Nord, Africa – din rândul bucătăriilor savurate nelipsind și cea tradițională românească.

Citește și: Hello Chef, sezon 3, episod 16. Rețeta pentru pulpă de rață confiată în stil asiatic à la Chef Roxana Blenche

Aroma fiecărei experiențe culinare va fi potențată de muzică și jocuri din țara aleasă și asezonată cu provocări și pedepse picante.

Ce spun chef Roxana Blenche și Carmen Brumă despre sezonul 4 din Hello Chef

”În sezonul 4 Hello Chef vom pleca alături de telespectatori într-o călătorie gastronomică pe 4 continente, ceea ce mi se pare fabulos, pentru că avem ocazia să explorăm gastronomia fiecărei țări pe care o „vizităm”. Va fi un sezon nou, diferit, palpitant, cu rețete mult mai provocatoare. Ne-am distrat alături de invitații noului sezon, care sunt foarte amuzanți. Eu și Carmen Brumă ne-am ales ținutele pentru fiecare ediție în funcție de țara în care călătoream gastronomic. De-abia aștept să văd primul episod alături de telespectatori, pentru că noul sezon va fi cu adevărat inedit”, a dezvăluit Chef Roxana Blenche.

Citește și: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, imagine inedită din America Express. Ce a apărut pe rețelele sociale ale chef-ului

La rândul său, Carmen Brumă a declarat: ”Cred că noul sezon Hello Chef este cel mai provocator, captivant și distractiv de până acum. Vom călători din punct de vedere culinar prin toată lumea și vom descoperi, alături de invitați amuzanți, preparate delicioase, dar și povești interesante, iar fiecare ediție va fi condimentată cu provocări inedite, atât pentru noi, cât mai ales pentru invitați.” Toate surprizele pregătite de Roxana Blenche și Carmen Brumă în cel mai spectaculos sezon Hello Chef de până acum, telespectatorii le vor descoperi în fiecare duminică, de la ora 14:00, la Antena 1.

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare Irina Fodor, Nea Mărin, Radu Vâlcan, Andreea Bălan, Monica Bîrlădeanu, Dan Capatos, Liviu Teodorescu, Emi şi Cuza şi mulţi alţii.