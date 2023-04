Hello Chef sezon 5, episodul 12 din 30 aprilie 2023. Roxana Blenche și Oana Radu au gătit o rețetă de supă de porumb

În ediția de duminică, 30 aprilie 2023, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă au avu-o drept invitată pe Oana Radu. Artista a descoperit cât de simplu este să pregătești o delicioasă rețetă de supă de porumb.

Roxana Blenche a gătit alături de Oana Radu o rețetă de supă de porumb, în episodul 12 din sezonul 5 al emisiunii Hello Chef de la Antena 1, difuzat pe 30 aprilie 2023

Oana Radu a dezvăluit faptul că, deși îi place foarte mult să mănânce, nu aare o pasiune pentru gătit și nici nu se pricepe să facă asta. Totuși, îndrăgita cântăreață a dorit să învețe de la Roxana Blenche o rețetă simplă și rapidă de supă de porumb.

De data aceasta, în bucătăria emisiunii Hello Chef s-a pregătit o rețetă de supă de porumb, provejnită din Jamaica. Înainte de-a se apuca de gătit, Carmen Brumă a lansat o provocare neașteptată pentru chef Roxana Blenche, dar și pentru Oana Radu, invitata lor din ediția din 30 aprilie 2023.

„Vreau să vă testez vitezia de reacție atunci când veți mirosi următoarele ingrediente. Nu vi le arăt, vi le acopăr. Vă acopăr la ochi și nu trebuie să le atingeți, doar să le mirosiți. Și trebuie să ghiciți”, a zis Carmen Brumă.

Cel mai bine s-a descurcat Oana Radu. Apoi a venit însă adevărata provocare: gătitul rețetei de supă de porumb folosind instrumente în miniatură! Sarcina n-a fost deloc una simplă, dar Oana Radu s-a descurcat de minune, urmând indicațiile date de chef Roxana Blenche.

Rețetă de supă de porumb– Ingrediente

1 conservă porumb fiert

100 ml ulei de măsline

100 grame ceapă albă

10 grame usturoi

200 ml lapte de cocos

200 grame cartofi

200 grame dovleac

100 grame ardei capia

Pătrunjel

50 ml lapte

fulgi de chilli

Rețetă de supă de porumb– Mod de preparare

Ceapa se curăță și se toacă juliene, apoi se pune într-o oala cu ulei de măsline încins. Se adaugă apoi ardeiul tocat mărunt sau franjuri (după gust) și, opțional, puțin cimbru uscat. Între timp se taie dovleacul în cuburi mici și cartofii, iar usturoiul se toacă mărunt. Se adaugă tot în oală, împreună cu boabele de porumb, lapte de cocos, fulgi de chilli și puțin lapte normal. Se lasă la fiert. La final se pune sare și piper după gust și pătrunjel. Se închide focul, apoi se blendează totul până ce obținem o textură omogenă.

Când se pune în farfurie, pentru servire, se poate adăuga un strop de ulei de măsline.

Urmărește clipul video de mai sus din episodul 12 din sezonul 5 al emisiunii Hello Chef ca să descoperi rețeta de supă de porumb sau urmărește integral emisiunea pe AntenaPLAY.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche dezvăluie: “În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina 😊 Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.