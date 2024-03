Hello Chef sezon 7, 9 martie 2024. Roxana Blenche și Chef Samuel au gătit preparate tradiționale. Ce i-a provocat Elena Gheorghe

În a doua ediție Hello Chef sezonul 7 din 9 martie 2024, Elena Gheorghe a venit cu o provocare mare pentru cei doi bucătari. Roxana Blenche a gătit plăcintă de praz tradițional armenească și chef Samuel a avut de preparat gulaș ardelenesc în pâine.

Pentru întrecerea gusturilor din a doua ediție Hello Chef, sezonul 7 cei doi chefi au primit o misiune grea de la Elena Gheorghe. Artista i-a provocat pe Roxana Blenche și Chef Samuel să gătească două preparate tradiționale care îi amintesc de copilărie.

Așadar, Roxana Blenche a avut de gătit plăcintă de praz, un fel de mâncare tradițional armeneasc, iar chef Samule s-a ales cu gulașul ardelenesc în pâine.

Roxana Blenche și Chef Samuel au gătit plăcintă de praz și gulaș ardelenesc la Hello Chef sezonul 7 ediția 2 din 9 martie 2024

Roxana Blenche și Chef Samuel s-au duelat, din nou, în rețete și preparate fine și au dat tot ce au avut mai bun pentru a pregăti felurile de mâncare ale Elenei Gheorghe. Cei doi bucătari nu au rezistat să nu își pună amprenta asupra preparatelor din această ediție, iar totul a fost la superlativ.

Ingrediente pentru plăcintă cu praz și pâine cu ou și legume după rețetele Roxanei Blenche

Iată care sunt ingredientele necesare pentru o rețetă de plăcintă cu praz armenescă delicioasă cu care poți să cucerești orice invitat la masă:

Ingrediente pâine cu ou și cu legume

4 felii de pâine

3 ouă

200 ml de lapte

un dovlecel

un morcov

100 g varză de Bruxelles

2 fire de sparanghel

100 g unt

100 g prosciutto

50 g muștar

100 g maioneză

20 g miere

Ingrediente plăcintă cu praz armenescă

un pachet de foi de plăcintă

4 ouă 3 fire de praz

500 g brânză de paie

o cană de iaurt

o legătură de mărar

200 g mărar

Ingrediente pentru gulaș ardelenesc în pâine și crêpe suzette după rețetele lui chef Samuel

La rândul său, și chef Samuel a primit o provocare inedită din partea Elenei Gheorghe. Bucătarul a avut de gătit gulaș ardelensc în pâine, dar și-a adus aportul și cu un desert franțuzesc savuros, crêpe suzette.

Ingredinte gulaș ardelenesc în pâine

200 g pulpă de vită

100 g de cârnați afumați

100 g de ceapă

150 g ardei capia

10 g usuturoi

boia iute și dulce

500 ml vin

100 g morcovi

100g cartofi

chimen

foi de dafin

pastă de ardei

o pâine țărănească

Ingrediente pentru desertul franțuzesc crêpe suzette

.300 g portocale

100 ml grand marnier

50 g zahăr

250 g făină

500 ml lapte

150 g unt semisărat

50 g zahăr pudră

4 ouă

mentă

înghețată de vanilie

Modul de preparare al rețetelor poate fi urmărit în videoclipul de mai sus, dar și reacția Elenei Gheorghe la momentul degustării, pot fi urmărite în videoclipul de mai sus.

Tot ce trebuie să știi despre Hello Chef, sezonul 7

Hello Chef a revenit cu un nou sezon savuros, ce îmbină preparatele tradiționale cu gastronomia internațională și poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. La rândul său, Chef Samuel Le Torriellec a declarat: ,,Pentru mine, Hello Chef este o experiență grozavă. Este genul de emisiune în cadrul căreia poți învăța multe lucruri din domeniul gastronomic. Ceea ce îmi place cel mai mult sunt implicarea și conexiunea pe care le am cu Roxana, iar relația noastră de prietenie face ca lucrurile să meargă foarte bine”.Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec îi vor purta pe telespectatori într-o adevărată aventură culinară, din care nu vor lipsi provocările și nici diversitatea culturilor.

În fiecare ediţie a sezonului şapte Hello Chef un invitat-surpriză îi va provoca pe cei doi chefi la o adevărată întrecere a gusturilor, îmbinând armonios bucătăria românească şi influenţele internaţionale.

Duelul va fi între gustul local şi cel internaţional, iar preparatul decis prin tragere la sorţi va fi jurizat chiar de invitatul misterios. Mai mult, pentru a întregi experienţa, cei doi chefi îi vor pregăti invitatului un meniu complet, pentru ca la final acesta să aleagă două preparate preferate.

„Noul sezon Hello Chef este cel mai tare sezon de până acum. Sunt în bucătărie cu Chef Samuel Le Torriellec - ce poate fi mai tare decât o combinație între o maramureșeancă și un francez? Va fi un sezon dinamic, amuzant, în care vom prepara multe rețete faine. Samuel este un om foarte fain, plin de energie, extrem de implicat și de muncitor și îl consider un bucătar și un prieten desăvârșit!”, a dezvăluit Roxana Blenche.