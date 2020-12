Huawei, detalii despre funcția de măsurare a saturației oxigenului din sânge. E disponibilă pe smartwatch-urile din portofoliu

Pașii simpli pe care utilizatorul trebuie să îi urmeze sunt următorii:

• Pasul 1: Să deschidă aplicația Huawei Health.

• Pasul 2: Să selecteze categoria „Dispozitive” din bara de meniu și să aleagă din listă dispozitivul folosit.

• Pasul 3: Să selecteze „Monitorizarea stării de sănătate” și apoi „Măsurarea automată a SpO2”.

• Pasul 4: Să mute glisorul spre dreapta pentru a activa funcția.

Ulterior, pentru a se asigura că nivelul saturației de oxigen din sânge este normal, utilizatorul trebuie să apese pe graficul verde SpO2, afișat printre alte date de sănătate disponibile în aplicație.

Astfel, utilizatorul are acces la toți indicatorii și poate verifica rezultatele obținute în fiecare zi, săptămână, lună sau chiar an. În plus, aceste date vor fi afișate și pe ecranul smartwatch-ului Huawei.