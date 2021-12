iMai mult umor, episodul 15, 26 decembrie 2021. Puiu, interpretat de Vlad Drăgulin, a ajuns în cârje. Ce i-a spus Delia

Puiu a venit în finala iUmor în cârje, dar a explicat cum a stat situația cu adevărat, atunci când Delia l-a întrebat. Acesta s-ar fi rănit într-o plimbare cu trotineta, când a mers la o întâlnire în Parcul Cișmigiu.

Puiu, în cârje, în episodul 15 din iMai mult umor 2021. Ce explicații i-a dat Deliei

Puiu, personajul interpretat de Vlad Drăgulin a avut parte de o întâlnire romantică destul de dificilă, dat fiind faptul că a ajuns să fie nevoit să stea în cârje. Iată ce conversație inedită a purtat cu Delia în episodul 15 din iMai mult umor 2021.

„Vă mulțumesc, dragilor, voi sunteți publicul meu. Și în cârje fac emisiunea asta. Vă pup, a început finala iUmor, probabil vă întrebați de ce vorbsc în șoaptă. Te pup, Delia”, spune Puiu la începutul episodului.

„Îmi place cum te-ai îmbrăcat”, îi spune jurata Delia.

„Merci, doar nouă ne-a păsat. Eu nu sunt în cârje, eu nu am nimic. E marea mea farsă pe care am pregătit-o producției. Că s-au comportat urât cu mine. Eram la un date în Cișmigiu. Și băiatul cu care eram s-a oferit să mă ducă pe trotinetă, am alunecat și am picat”, îi explică Puiu.

„Îmi pare rău”, spune Delia.

„Atata poți să zici? Îți pare rău și mai ce?”, o întreabă el.

„Și mai rău. Pot să-ți zic nu te mai duce în parc când plouă afară”, îi răspunde Delia.

În episodul 10 de iMai mult umor, Puiu a avut o altă problemă: a fost deocheat.

Despre personajul Puiu, interpretat de Vlad Drăgulin, în noul sezon iMai mult umor 2021

După ce a colaborat cu foarte multe nume sonore din showbiz, Puiu a avut o revelație în perioada pandemiei. Și-a dat seama că este înconjurat de colaboratori și nu de oameni. Personajul interpretat de Vlad Drăgulin a mărturisit că toți artiștii pe care îi impresaria îl sunau la orice oră din zi și din noapte și îi cereau să rezolve diverse lucruri, însă nimeni nu îl suna să întrebe: ”Puiu... tu cum ești?”. Așa că a ”concediat” toți artiștii de care se ocupa. Cu alte cuvinte, a făcut curățenie de pandemie.

Acum, Puiu a venit la iUmor ca să caute, printre concurenții show-ului, artiști la început de drum pe care să îi managerieze. Puiu vrea să îi ia curați și să îi facă după chipul și asemănarea sa, adică să îi facă OAMENI.

