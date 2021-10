iMai mult umor, episodul 2, 2 octombrie 2021. Vlad Drăgulin vrea să afle cum stau concurenții la "casa sufletului"

Titi Tiriboi desoperă în această ediție Instagramul, însă ceva îl nemulțumește foarte tare.

"Mi-am făcut și eu cont de Instagram ca să văd de ce mai întâmplă în lumea asta. Vreau să vă zic că sunt foarte dezamăgit pentru că sunt bombardat de tot felul de filmulete din astea motivaționale, scurte, de vreo 30 de secunde în care urlă o matahală la tine, care pare că te trimite la război, care el sanki te motivează și zice că trebuie să dormi trei ore pe noapte și că omul de succes trebuie să facă minimum 100 de euro pe zi", spune Titi Tiriboi, zis PUIU.

Citește și: iMai mult umor, episodul 1, 25 septembrie 2021. Vlad Drăgulin încearcă să înțeleagă care este cu adevărat meseria unor dansatoare

“Deci, practic, ți se induce că în viața asta trebuie să fii un sociopat, un psihopat, fără prieteni și fără viață. Ei bine, dragii mei, eu cred că pentru succes trebuie să fii OM, iar eu aici asta caut. Eu nu caut sociopați și psihopați”, mai spune Titi Tiriboi.

iMai mult umor, episodul 2. Puiu încearcă să afle detalii despre "casa sufletului"

Puiu se duce să o cunoască pe Kiara: "Eu am nevoie de oameni și de aia următoarea mea întrebare este în felul următor: cum stai la casa sufletului?" și continuă cu întrebarea: "cum este în casa vieții tale?"

Kiara răspunde fără ezitare: "Ca s-o spun așa mai direct, nu, nu am pe nimeni, sunt singură. La casa sufletului locuiesc singură. Stau la un penthouse de două camere la ultimul nivel al unui zgârie cer. Și acolo am reușit să ridic motocicleta, până la etajul 4 la zgârie cer".

Citește și: iUmor, 2 octombrie 2021. Kiara Firan, actrița și motociclista care i-a furat lui Cheloo un sărut pe obraz

Concurenta continuă cu povestea participării sale la iUmor: "Am venit aici să vă povestesc o întâmplare pe care am trăit-o eu și aș vrea să mă lansez. O privesc ca pe o rampă de lansare".

Vezi episodul integral de iMai mult umor pe Antena Play

Ce se întâmplă în noul sezon de iMai mult umor, cu Vlad Drăgulin

În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin va urmări tot ce se întâmplă în culisele emisiunii iUmor prin ochii personajului Titi Tiriboi, zis Puiu, un impresar de vedete în vârstă de 74 de ani. Serialul iMai Mult Umor, al cărui protagonist este, va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe Antenaplay.ro.

În sezonul 11, iUmor lansează o super colecție de haine pentru cei mai cool admiratori. Hanorace, șepci, căciuli sau șosete cu designuri fresh care sigur vor primi trei THUMBS UP din partea prietenilor, vor fi găsite în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!

Despre personajul Puiu, interpretat de Vlad Drăgulin, în noul sezon iMai mult umor 2021

După ce a colaborat cu foarte multe nume sonore din showbiz, Puiu a avut o revelație în perioada pandemiei. Și-a dat seama că este înconjurat de colaboratori și nu de oameni. Personajul interpretat de Vlad Drăgulin a mărturisit că toți artiștii pe care îi impresaria îl sunau la orice oră din zi și din noapte și îi cereau să rezolve diverse lucruri, însă nimeni nu îl suna să întrebe: ”Puiu... tu cum ești?”. Așa că a ”concediat” toți artiștii de care se ocupa. Cu alte cuvinte, a făcut curățenie de pandemie.

Acum, Puiu a venit la iUmor ca să caute, printre concurenții show-ului, artiști la început de drum pe care să îi managerieze. Puiu vrea să îi ia curați și să îi facă după chipul și asemănarea sa, adică să îi facă OAMENI.