iUmor, 2 octombrie 2021. Kiara Firan, actrița și motociclista care i-a furat lui Cheloo un sărut pe obraz

“În prima cursă din cariera mea am căzut. În a doua cursă în care am participat a fost Balcaniada și am terminat ultima și când am ieșit m-am bucurat foarte tare” și cei care era cu ortul lângă noi au spus - Domnule, dar stai un pic, tu nu ai realizat că ai terminat ultima? -. Tu nu înțelegi. Eu nu am terminat ultima , am terminat prima din coadă”, povestește la testimoniale Kiara Firan.

Pasiunea a continuat, iar ea a ajuns să participe la curse atât din România, cât și din afara țării

Kiara Firan, pe scena iUmor, cu un număr de comedie inspirat din realitate, în ediția a doua a sezonului 11

Aceasta a început în forță pe scenă: “În mod normal aș fi venit în fața dumneavoastră și aș fi spus bună seara, simplu, numele meu este Anca Firan și sunt actriță, dar din păcate am fost colegă cu Anca Dinicu și pentru că ea nu mai avea alt nume, mi s-a spus mie Kiara. Mi s-a spus Kiara, Chiar ea, Chioara, Chiar așa. Chiar nu-i amuzant. Este un nume foarte special și vreau să vă mărturisesc cu mâna pe inimă că pe mine nu m-a ajutat la nimic”, spune conurenta de la iUmor.

Citește și: iUmor, 2 octombrie 2021. Nichole Cherry i-a luat la roast pe jurați. Cum au reacționat la glumele deloc îndulcite

Este actriță și are și diplomă ca să demonstreze asta, însă nu a avut roluri: “Am venit aici pentru că știu că dacă ne pupi tu, crește șansa noastră de a fi distribuite”.

Numărul a continuat cu povestea prieteniei sale cu Vlad Drăgulin: “Eu cu Vlad Drăgulin am ce am, pentru că eu i-am suflat la licență. Voi nu știți, dar eu pe el l-am ajutat și după ce a luat notă de trecere, nici măcar nu a venit să mă întrebe: Kiara ai și tu nevoie de ajutor? Vrei să joci și tu într-un spectacol de-al lui Mihai Bendeac? Mihai Bendeac este cel mai mare regizor de comedie al acestui deceniu.

Juratul: “Urmează o nenorocire!”

Kiara: “Spun asta ca să vă demonstrez ce sacrificii sunt eu în stare să fac pentru a apărea pe scenă. Bine, să fie foarte clar, eu nu am venit aici să fiu pupată, bine dacă trebuie mă înscriu și la asta. Știu că este simplu pentru tine, este exact ca la benzinărie: scoți țeava, o bagi în gaură, apeși, curge, te oprețti, scuturi și te duci și plătești”.

Jurizare Kiara Firan iUmor 2021

La finalul numărului Cheloo îl întreabă pe Mihai Bendeac dacă este pregătit să acorde sărutul “otrăvit” concurentei, însă Kiara a dat un răspuns la care puțini s-au aștepta: “Eu mă gândeam că vin până la tine”. Mihai Bendeac s-a blocat!

Cheloo: “Vă alegeți cu ceva nasol. Sunt pe antibiotice din vara lui 2012”

Kiara: “Te iau în brațe și te pup pe obraz, vrei?”

Citește și: Petre Roman este primul finalist iUmor din cel de-al 11-lea sezon. Cu ce număr a impresionat pe scena comediei

Jurații au avut numai cuvinte de laudă la adresa ei: "Mie mi-a plăcut foarte mult! Mi s-a părut că ai fost bun. Momentul a fost scurt și la obiect. Ai fost directă, ai fost mișto", spune Delia.

Mihai Bendeac: "Kiara, ai foarte mari șanse pe viitor, însă o să ai nevoie de un singur lucru, să renunți un pic la actorie în momentele în care faci stand-up"

Kiara Firan a povestit la final că a fost blocată în Belize, din America Centrală, în timpul pandemiei. Aceasta a stat un an și a trebuit să se descurce cu ce avea, ba chiar a fost la vânătoare pentru a se hrăni.

Despre sezonul 11 iUmor 2021

Pentru cel de-al 11-lea sezon, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac se vor așeza la masa juriului și se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac își vor exprima opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Votează-ți concurenții favoriti iUmor în aplicația Antena 1.