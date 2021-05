Vlad Drăgulin prezintă iMai mult Umor, episodul 15. Hai să vezi ce surprize din culise a pregătit!

Vlad Drăgulin a revenit pe platourile iUmor cu forțe proaspete și pregătit pentru un nou episod plin de umor. Ediția 15 a emisiunii a fost una spectaculoasă și cu foarte multe surprize, însă și gazda show-ului "iMai mult Umor" este pusă pe șotii și glume savuroase.

În ediția 15 a show-ului digital iMai mult Umor, Vlad Drăgulin se întâlnește în culise cu finaliștii iUmor.

Primul concurent cu care Vlad Drăgulin a interacționat în culisele show-ului ”iUmor” sezon 10 a fost Ștefania Costache.

”Uitându-mă la ținuta dumitale, tocmai mă pregăteam să te laud. Să zic că tu vii după o mare victorie, sper că ai înțeles și tu de ce. Dacă te acoperi, lumea aude și glumele, că ești amuzantă chiar. De ce ți-ai făcut treaba asta acum și ai venit cu ele neacoperite?”, a întrebat-o Drăgulin pe Ștefania de îndată ce i-a văzut ținuta.

Blondina a ales o salopetă din latex, mulată și cu un decolteu foarte generos, scos în evidență de corsetul incorporat în piesa vestimentară.

Gazda show-ului iMai mult umor a vrut să știe cât va dura numărul Ștefaniei din Finala iUmor din 26 mai 2021. ”Cât un partener bun”, a venit replica concurentei.

După ce i-a inspectat pe colegi, luându-i la rost pe cei care nu munceau, a stat de vorbă cu Radu Carbon. Cei doi au avut un schimb de replici delicios: ”Sunteți căsătorit?”, a vrut să știe Radu, iar replica lui Vlad Drăgulin nu a întârziat să apară: ”Din păcate, da”.

”Peste 45 de ani nu mai contează că nu te mai vezi cu ea că efectul e același la sfârșit. (...) Eu nu mai dorm cu ea. Am un pat de 1,80, am scos salteaua de 1,80 lățime și am luat două de 90. Și dormim separat. Fiecare cu plapuma lui. Vrem să dăm un exemplu bun copilului”, s-a destăinuit Radu.

Nici Gabriel Dumitriu n-a scăpat de întrebările incomode ale lui Vlad Drăgulin. După ce l-a rugat să spună două glume cu politică, el a vrut să știe ce așteptări are acesta de la numărul pe care l-a pregătit pentru Finala iUmor sezon 10.

”Un pic mai mici decât anterior. Erau la 100%, acum sunt la 99%. Așteptările mele sunt să o dau bine, să se distreze lumea, să aplaude. E Finală, în puii mei.”, a răspuns Gabriel.

Vlad Drăgulin, gazda show-ului “I mai mult Umor”

Serialul ”iMai mult Umor”, al cărui protagonist este, va însoți fiecare ediție de audiții din cel de-al zecelea sezon iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe site-ul a1.ro.

”iMai mult Umor” este povestea nevăzută din spatele produsului finit ”iUmor”, este spectacolul din spatele spectacolului, a spus Vlad Drăgulin. Actorul va urmări tot ce se întâmplă în culisele emisiunii iUmor prin ochii personajului Niros, un producător perfecționist, și nu se va teme să pună toate întrebările incomode, atât persoanelor din echipă, cât și juraților sau concurenților.

