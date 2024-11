Andrei Rotaru a reacționat după numeroasele atacuri ale mamei Cristinei. El a prezentat scuze pentru suferința pe care i-a adus-o soacrei sale.

Andrei Rotaru a precizat că regretă faptul că a rănit anumite persoane, printre care și pe mama Cristinei.

Andrei Rotaru, prima replică pentru mama Cristinei după numeroasele atacuri. Ce mesaj a avut pentru soacra sa

Întrebat ce părere are despre cele spune de mama Cristinei în social media, la adresa lui, Andrei Rotaru a oferit un răspuns lung.

”Sincer, fiecare om are procesul lui. Eu aș vrea să îl dau pe al meu, dar nu am cum. Îmi pare rău că am rănit atât de tare fără să-mi dau seama. Chiar când am plecat de acasă am spus ”să mă duceți la nebuni dacă eu o să fac ceva”. Adică eram atât de sigur și în același timp nu îmi dădeam seama că am atâtea lucruri pe care mi le doresc, care mă dor.

Știam de fapt, dar le ascundeam foarte mult. Ce-mi pare rău mai mult de mama Cristinei, decât de Cristina. Fiindcă nu poate să înțeagă și să accepte de ce. Ea vede altfel ca mamă, ea vede altfel din punctul ei de vedere. E foarte mult de spus și nu vreau să intru în subiectul ăsta. Vreau să-mi cer scuze față de ea și față de toată lumea fiindcă am rănit. În același timp, mi-ar placea să fie atât de deștepți încât să poată să răspundă fără durere la ceea ce s-a întâmplat.”, a spus Andrei Rotaru.

”Eu cred că e irelevant asta cu mamă, tată. Eu aș putea să te iubesc pe tine cum o iubesc pe mama mea, adică e același lucru ca existență”, a mai adăugat fostul concurent de la Insula Iubirii.

