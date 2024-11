Andrei de la Insula Iubirii rupe tăcerea și face declarații uimitoare despre căsnicia sa și Diandra. Ispita i-a cunoscut părinții

Andrei Rotaru a făcut declarații despre căsnicia sa cu Cristina și ce s-a întâmplat cu Diandra după experiența de la Insula Iubirii.

”Am fost manipulat de propria persoană sau de Univers.”, a zis Andrei Rotaru la începutul interviului pentru Cancan.

El spune că avea reproșuri la adresa relației cu Cristina și inclusiv la adresa soției sale pentru că: ”Priveam relația din perspectiva mea și din ceea ce ofer eu, cum o văd eu și cum trebuie să fie. Acum fiindcă iubesc la plural, acum pot să spun că privesc și varianta ei în timp ce eu ofer. Mă uit la ea și văd că atât poate, atât este și îmi oferă tot”.

Andrei de la ”Insula Iubirii” rupe tăcerea și face declarații uimitoare despre căsnicia sa și Diandra

Andrei a mai subliniat că singurul regret e că i-a făcut atât rău Cristinei: ”Am plâns, m-a durut. Eu am o luptă cu mine, cu toții trebuie să o avem, să luptăm împotriva regretelor și lucrurilor care ne macină, care ne pot face rău”.

În plus, afirmă că după bonfire-ul final a vrut să plece cu Diandra pentru că a fost refuzat de Cristina și aceea a fost singura opțiune rămasă: ”Nu prea îmi place să fiu singur. Singur stai dacă ești călugăr. Nu mă lăsa niciodată singur pentru că nu îmi place”.

Andrei Rotaru a afirmat că el și Cristina s-au ”reconectat” imediat după bonfire și că la întoarcerea în România a căutat să repare lucrurile. Însă s-a lovit de dorința ei de a divorța.

”Nu am fost de acord să divorțăm și a trebuit să plec. Plecând de acolo, am rămas din nou singur. Ce face Andrei singur?! Te cheamă la mine. Așa s-a întâmplat și cu ispita, am invitat-o să ne vedem, era foarte rănită în urma celor întâmplate, eu stăteam foarte mult timp la Cristina, îmi profesam meseria acolo și ne vedeam mereu în mașină, îmi cerea anumite lucruri.”, a povestit Andrei.

După divorț, Andrei a fost la Brașov cu Diandra, pe care a prezentat-o părinților. I-a dat block în același timp ei și lui Eric, când el și Cristina au decis ”că ne iubim și că ar trebui să începem procesul ăsta de cunoaștere mai profundă”.

Întrebat dacă a plăcut-o sau a folosit-o pe Diandra pentru a nu fi nevoit să înfrunte singurătatea, Andrei Rotaru a răspuns negativ: ”Ce este greșit în asta? Am spus că îmi plăcea cum mă simțeam în compania mea”.

Fostul concurent afirmă că el a invitat-o pe Diandra la București, dar nu s-a pus problema să se mute la Cluj. E convins că ispita ar fi dorit o relație cu el.

În privința împăcării cu Cristina, Andrei Rotaru a declarat că a venit de la sine: ”Ușor, ușor a venit de la sine. Noi ne-am împăcat certați la maxim. Energia ne-a adus și de acolo am început procesul, și de ce și cum. Ne-am cunoscut milimetric.”

Andrei Rotaru a mai adăugat că nu s-au uitat împreună la emisiune, însă Cristina a văzut câteva episoade și asta i-a făcut rău.

