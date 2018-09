Are un trecut controversat și nu ascunde asta! Cati, iubita lui Răzvan, e căsătorită și are un copil! De ce nu a divorțat: ”Să cheltuie el bani!”

Cati, iubita lui Răzvan de un an și jumătate, este căsătorită și nu a ascuns acest lucru la ”Insula Iubirii”. Ba mai mult, ea are și un băiețel de doar șapte ani.

”Ștefan. Are șapte ani. Am un băiat, nu ascund asta. Soțul meu îl cunoaște pe Răzvan, au vrut să se ia și la bătaie. Nu vorbim și suntem bine. Dacă vorbeam, ne înjuram.”, a mărturisit ea despre relația pe care o are cu soțul ei.

Întrebată de ce nu a divorțat, Cati a răspuns franc: ”Că vreau să bage el actele. Să cheltuie bani el și să umble.”, a spus ea.

