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Bianca Iotu dezvăluie de ce râde atât de mult la Insula Iubirii. Ce spune despre reacțiile oamenilor: „Pentru unii e prea mult!”

Bianca Iotu a dezvăluit care este motivul pentru care râde atât de mult la Insula Iubirii. Concurenta a pus punctul pe „i” și a lămurit controversa care s-a creat în jurul acestui subiect. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:39 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:59
Bianca Iotu dezvăluie de ce râde atât de mult la Insula Iubirii | Instagram
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Bianca Iotu se numără printre concurentele sezonului actual al emisiunii Insula Iubirii, unde a venit alături de Remi Dobre pentru a vedea dacă relația lor poate rezista provocărilor. Experiențele trăite în Thailanda au schimbat însă complet parcursul celor doi, care au ajuns să se apropie de alte persoane.

În timp ce Bianca Iotu și-a urmat sentimentele, lăsându-se ispitită de Narcis Bujor, Remi Dobre a dezvoltat o apropiere față de Daniela Pană. Dincolo de evoluția poveștii sale amoroase, blondina a atras atenția publicului și prin felul său de a fi, devenind subiectul unor numeroase comentarii în mediul online.

Bianca Iotu a explicat de ce râde atât de mult la Insula Iubirii

Aparițiile Biancăi Iotu în emisiune au stârnit reacții împărțite în rândul telespectatorilor. În timp ce unii au apreciat energia și spontaneitatea concurentei, alții au criticat-o pentru atitudinea sa și pentru faptul că pare să fie aproape mereu cu zâmbetul pe buze.

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Râsul său a devenit unul dintre subiectele frecvent abordate în comentariile internauților, mai ales după momentele intime petrecute alături de Narcis Bujor. În acest context, blondina a vorbit deschis despre personalitatea sa și despre motivul pentru care se manifestă atât de liber.

Invitată în cadrul unui podcast, concurenta de la Insula Iubirii a explicat că felul său de a fi are legătură și cu mediul în care a crescut.

La ce concluzie a ajuns concurenta de la Insula Iubirii după apropierea de Narcis Bujor

Apropierea dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor a dus la separarea dintre blondină și Remi Dobre. Concurenta a aruncat, într-una dintre edițiile trecute, colierul în foc, la bonfire.

De asemenea, Bianca Iotu a mărturisit că a ajuns la concluzia că merită un partener care să îi ofere mai mult într-o relație.

Bianca Iotu, poză alb negru
Bianca și Remi de la Insula Iubirii
Bianca iotu, de la Insula Iubirii

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