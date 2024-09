Cât de mult a slăbit ispita Diandra după ce s-a întors de la Insula Iubirii. Dieta cu care a dat jos aproape 10 kilograme

Ispita Diandra de la Insula Iubirii, sezonul 8 a trecut prin mai multe schimbări după revenirea în țară. Cum arată acum tânăra după ce a slăbit aproape 10 kilomgrame într-un timp foarte scurt.

Diandra a fost, cu siguranță, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii, sezonul 8. Tânăra a creat extrem de rapid o legătură cu Andrei și nu s-au ferit să își manifeste atracția unul față de celălalt. Deși susținea că a ajuns să aibă sentimente pentru soțul Cristinei, la bonfire-ul final, Diandra a ales să plece singură, ceea ce l-a surprins pe bărbat.

Ulterior, Ispita Diandra de la Insula Iubirii sezonul 8 a revenit la viața de dinainte de reality show, una care pare extrem de încărcată. Aceasta conduce propria facere, are un magazin online de haine de care se ocupă și este foarte activă și în mediul online.

Cât de mult a slăbit ispita Diandra de la Insula Iubirii, sezonul 8. Cum arată acum

După încheierea reality show-ului, ispita Diandra de la Insula Iubirii sezonul 8 a vrut să păstreze legătura cu comuniatatea ei din mediul online. Aceasta organizează frecvent sesiuni de Întrebări și Răspunsuri pe contul ei de Instagram, iar internauții nu se feresc să adreseze întebări personale.

De asemnea, mulți au observat cât de schimbată este aceasta acum față de momentul filmărilor din Thailanda. Aceasta a recunoscut, fără ascunzișuri, că pe Insulă a avut probleme cu kilogramele, dar și cu tenul.

Odată întoarsă în țară, ispita de la Insula Iubii sezonul 8 și-a reluat stilul de viață și într-un timp foarte scurt, a reușit să slăbească aproape 10 kilograme.

Întrebată câte kilograme are acum, fata a recunoscut: „57 acum, aproximativ 65 la insula”.

Ulterior, prietenii ei virtuali au vrut să afle cum a reușit să scape atât de rapid de kilogramele în plus acumulate în emisiune. Ispita Diandra a explicat că acum a revenit la stilul ei de viață: ține dietă, face sport și recent, a apelat și la o anumită metodă de remodelare corporală.

„Nu am avut intenția să slăbesc, doar să-mi reiau stilul de viață și să mănânc mai alcalin, pentru că mi-o luase tenul razna și îmi doream să se curețe cu orice preț. Mai pățisem asta când am plecat în Bali și știam deja ce am de făcut. Am renunțat și la carne din nou, de mai bine de o lună. Mai mănânc doar fructe de mare, și rar.

Cu fasting-ul 8/16 mă simt perfect. Ca speedy gonzales. Țin post negru luni, miercuri și vineri. Dar nu mereu! Depinde de cum îmi simt organismul”, a spus Diandra pe InstaStory.