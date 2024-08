Insula Iubirii, sezon 8. Ce s-a întâmplat cu creanga găsită de Diandra și Andrei în Thailanda: „Ce mai face copacul?”

Diandra a răspuns întrebărilor pe care le-a primit pe rețelele socale. Ispita din sezonul 8 Insula Iubirii a vorbit despre ceebra creangă pe care ea și Andrei au găsit-o în Thailanda.

Ispita Diandra a lansat pe Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cineva a vrut să știe ce s-a întâmplat cu creanga în care a văzut inițialele A și D. Diandra a spus că celebra creangă a rămas în Thailanda.

Diandra a spus că nu a luat creanga acasă și că „levitează prin Univers”.

„Unde e copacul?” Ce s-a întâmplat cu creanga găsită de Diandra și Andrei în Thailanda

„Unde e copacul?”, a întrebt-o cineva. „Crenguța levitează prin Univers, nu știu unde a sfârșit prin Thailanda, s-a predat „ștapeta” mai departe”, a răspuns ispita de la Insula Iubirii.

Diandra și Andrei au găsit la Insula Iubirii o creangă căreia i-au găsit o semnificație deosebită.

În timp ce se plimbau cu barca și admirau superbul peisaj din Thailanda, Diandra Moga a observat în apă o creangă. A luat-o, a privit-o atent și a avut surpriza să descopere că ramura semăna mult cu copacul din curtea vilei băieților.

„Nu cred așa ceva, nu există! Păstrează-l, păstrează-l! Să-ți arăt ceva! Cea mai interesantă chestie. Nu pot să cred”, a fost reacția lui Andrei, atunci când a văzut asemănarea dintre creanga găsită și copacul pe care el și Diandra îl privesc adesea, considerând că ramurile formează inițialele lor, D și „Creanga asta pe care a găsit-o Diandra în apă este exact în miniatură copacul care este în curtea casei”, a spus soțul Cristinei, la testimonial.

„Este un copac care are cumva ramurile ca un A întors și un D. Pentru noi avea multă semnificație”, a zis Diandra.

De asemenea, în aceeași sesiune de întrebări și răspunsuri, cineva i-a spus Diandrei că arată mai bine decât la TV, iar ispita a explicat de ce.

„Aveam cu 5-6 kg în plus, temperaturile, plus make-up constant pe față la căldurile respetive... afectează tenul. Nu respiră suficient... Dacă mai ai și ten gras/ mixt... poți să mergi la culcare, lumini, etc. Odihna, alimentația, toate contează. Acasă dacă ai un anumit stil de viață (aici țin fasting, acolo nu prea am reușit), poate mai disciplinat, în emisiue ești distras de la lucrurile astea. Ai mai tot timpul activitate, date-uri, surprize”, a spus Diandra pe rețelele sociale.

