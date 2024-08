Cât de mult i s-a schimbat viața ispitei Alin Simoiu după Insula Iubirii. Cum era înainte și ce îmbunătățiri a făcut

Alin Simoiu este unul dintre cele mai apreciate ispite masculine de la Insula Iubirii. Bărbatul a povestit cum i s-a schimbat viața după ce a participat la emisiune.

Alin Simoiu de la Insula Iubirii a explicat faptul că viața lui arăta complet diferit înainte de a participa la emisiune. El nu era atât de prezent în mediul online, iar el nu era deloc cunoscut.

Alin Simoiu a explicat faptul că avea oricum o viață destul de activă și avea afaceri pe care el le derula. Acesta păstrase un profil discret atât în viața profesională, cât și în cea de zi cu zi.

„Eram discret, nu aveam Instagram și Facebook, dar în schimb aveam o viață destul de activă și îmi era bine. Îmi vedeam de afacerile pe care le am și pur și simplu nu încercam să mă afișez cu activitățile mele. Nici acum nu mă afișez cu ceea ce fac eu, activitățile mele, discret. Nu am avut o familie care să mă susțină, am plecat singur de acasă și am fost nevoit, pentru că situația mea era destul de dificilă. Am avut un parcurs destul de bun, fiind singur în tot acest timp', spunea Alin Simoiu, într-un interviu pentru Antena Stars.

Bărbatul spune că nu a avut o familie înstărită care s-l ajute, însă el s-a descurcat și a avut un parcurs bun și frumos.

