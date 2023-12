Alin Simoiu, fosta ispită din sezonul 7 Insula Iubirii, a confirmat că este într-o relație. Ce mărturisiri a făcut

Alin Simoiu, fosta ispită masculină din sezonul 7 Insula Iubirii, a confirmat că are o relație. Pentru că este o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, bărbatul nu a vrut să ofere mai multe detalii.

Alin Simoiu se numără printre ispitele masculine din sezonul 7 Insula Iubirii care au atras rapid atenția telespectatorilor. Bărbatul s-a făcut remarcat prin felul carismatic, aspectul fizic și comportamentul său față de concurentele emisiunii.

La vârsta de 29 de ani, acesta se mândrește cu o mulțime de cuceriri și trei business-uri în România. Încă de când a pășit în Thailanda, Ain Simoiu a preferat să fie discret în ceea ce privește viața personală.

Chiar dacă și-a deschis „sufletul” în fața Biancăi Giurcă, fosta ispită masculină nu a oferit prea multe informații despre trecutul său și marile iubiri. Acesta și-a dorit să țină astfel de subiecte departe de ochii curioșilor.

Alin Simoiu, fosta ispită masculină din sezonul 7 Insula Iubirii, a dezvăluit că și-a găsit sufletul pereche

După participarea la Insula Iubirii sezonul 7, Alin Simoiu a decis să înceapă un nou capitol din viața lui. Fosta ispită masculină și-a dat seama că a experimentat suficient până acum și că este cazul să își întemeieze o familie.

Într-un interviu pentru Antena Stars, tânărul a mărturisit că are planuri mari de viitor cu aleasa inimii. Mai mult, acesta a confirmat relația cu noua parteneră, însă nu a vrut să dea prea multe detalii.

„Îmi doresc să-mi fac o familie pentru că m-am distrat suficient. Am încercat și am experimentat tot. Tot ce am nevoie sunt sentimentele și spiritul de familie. Da, am găsit. (n.r. persoana potrivită), dar nu dezvăluiesc.”, au fost declarațiile făcute de Alin Simoiu în urmă cu puțin timp.

De-a lungul emisiunii din Thailanda, fosta ispită masculină a scos la iveală calitățile femeii de lângă el. Se pare că acesta nu și-a găsit femeia potrivită pe insulă, ci în afara ei. Chiar dacă era într-un proces de cunoaștere cu Bianca Giurcă, cei doi au rămas doar prieteni.

Conform sursei citate mai sus, bărbatul și-a găsit într-un final partenera perfectă pentru el.

Cu ce se ocupă Alin Simoiu, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, sezonul 7

Alin Simoiu a muncit foarte mult pentru visul său, iar acum se mândrește cu trei afaceri profitabile în România. Fosta ispită de la Insula Iubirii a plecat în Germania de a o vârstă fragedă, iar toți banii munciți în străinătate i-a investit în business.

Tânărul are o flotă de mașini Uber, vinde autoturisme aduse din Germania și produse pentru agricultură. Acesta s-a bazat pe afaceri ce îi aduc bani frumoși în buzunar lunar.

Nu doar pe plan profesional a avut noroc, ci și pe cel amoros. Potrivit declarațiilor sale, Alin Simoiu a avut șapte relații în același timp pe care a reușit să le gestioneze cu succes. Un lucru este cert, acesta are abilitățile unui adevărat cuceritor.

Alin Simoiu a apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor datorită prietenilor. Tânărul a fost încurajat de persoanele importante din viața lui să participe în sezonul 7 Insula Iubirii.