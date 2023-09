Câți bani câștiga Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii pe site-urile pentru adulți. Fostul iubit al Claudiei a adunat o mică avere

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubrii, sezonul 7, a dezvăluit câți bani câștiga pe vreme în care activa pe site-urile pentur adulți. Fostul concurent ar fi putut avea orice și-a dorit vreodată

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii, sezonul 7, a vorbit fără ascunzișuri despre perioada în care făcea videochat. În timpul emisiunii Claudia, fosta lui parteneră, a menționat a că acesta câștiga bani din această activitate cu care ea nu era de acord. După ce s-au cunoscut, el ar fi renunțat la a face bani pe site-urile cu conținut pentru adulți, deși învârtea sume frumușele.

Câți bani câștiga Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii pe site-urile pentru adulți. Ce a făcut cu banii

În cadrul unui live pe TikTok, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a dezvăluit cât a câștigat din videochat. Potrivit declarațiilor sale, în cei 7 ani în care a activat pe site-urile pentru adulți el ar fi adunat o adevărată avere, însă nu a știut să profite de câștigurile uriașe.

El a dezvăluit că la fel de repede cum îi primea, îi și cheltuia, în special pe joucurile de noroc, situație despre care a vorbit și Claudia în cadrul show-ului.

„Am făcut videochat șapte ani de zile. Dacă stai să calculezi 500.00 de euro în cinci ani, înseamnă 100.000 euro pe an. Cât fac 100.000 de euro într-un an, împărțit la 12 luni? Spuneți-mi și mie că eu nu știu cu matematica. Sunt 12.000 de euro într-o lună, da?”

Am pierdut absolut tot. Am avut momente când am pierdut și 10.000 euro într-o seară, am avut momente când am pierdut 1.000, am avut momente când am pierdut 200. Nu conta asta. Conta că toți banii pe care eu îi făceam, îi pierdeam. Nu făceam absolut nimic cu ei. Puteam să-mi iau o casă, putam să-mi iau mașini, puteam să fac absolut ce voiam eu cu viața mea să fie frumos”, a declarat Bogdan Cîrlan, pe rețeaua socială.

