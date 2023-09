Bad Angie de la Chefi la Cuțite rupe tăcerea! Ce spune despre relația cu Bogdan de la Insula Iubirii: „Am ieșit de câteva ori”

În timp ce presa vuiește că Bogdan Cîrlan, de la Insula Iubirii, și Bad Angie, de la Chefi la Cuțite, ar forma un cuplu, fosta concurentă a vorbit în premieră despre relația lor. Ce a observat aceasta la el după câteva întâlniri.

La scurt timp după ce s-a scris în presă că fosta concurentă din sezonul 7 Chefi la Cuțite se iubește cu Bogdan Cîrlan, de la Insula Iubirii, sezonul 7, aceasta a rupt tăcerea. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, Angie Moisescu, cunoscută drept Bad Angie, a vorbit despre relația dintre ei.

Favorita lui Scărlătescu a confirmat că într-adevăr a existat o scurtă „tatonare”, dar lucrurile nu s-au legat și a explicat și care au fost motivele.

Ce spune Bad Angie, de la Chefi la Cuțite, despre presupusa relație cu Bodgan Cîrlan, de la Insula Iubirii

Deși a plecat logodit de pe Insulă, fostul concurent de la Insula Iubirii, sezonul 7, și fosta parteneră s-au despărțit la câteva luni de la întoarcerea în țară. În interviul de după 6 luni, el a mărturisit că suferă foarte mult și chiar nu își mai găsește rostul.

Fanii l-au copleșit cu mesaje de susținere, dar la scurt timp, el a „aruncat bomba”. Bogdan Cîrlan a dezvăluit că este într-o nouă relație, cu o persoană publică, dar nu se pot afișa împreună. Presa a săpat însă mai adânc și ar fi descoperită că noua iubită a bărbatului ar fi nimeni alta decât Bad Angie, cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe.

Contactată acum de Antena Stars, ea a făcut lumină în acest caz și a mărturisit ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Bogdan de la Insula Iubirii, sezonul 7. Se pare că cei doi au avut câteva întâlniri, dar au realizat rapid că sunt firi diferite

„Măi, da, da... cu sigurnață am ieșit, cu siguranță ne-am văzut. Am ieșit de vreo două, trei ori, ceva de genul. S-a încercat o tatonare, o cunoaștere ca să îl și citez. Dar nu a fost nimic mai mult de atât, pentru că am realizat amândoi, sau poate eu mai mult... nu știu, habar nu am.

Cred că a fost o chestie de comun acord, că nu vom putea avea un viitor împreună pentru că suntem firi total, toatal diferite. Eu sunt mai expansivă, sunt mult mai optimistă, mult mai energică”, a declarat Bad Angie.

Mai mult decât atât, ea a mai precizat că Bogdan nu s-a vindecat după despărțirea dureroasă de Claudia. „Încă nu și-a revenit după despărțirea de Claudia și trebuie să își mai ia timp, cu siguranță. Corpul și mintea lui mai cer niște timp de vindecare”, a adăugat fosta concurentă Chefi la Cuțite.

Întrebată dacă dezvăluirile de la Insula Iubirii, sezonul 7, despre viciile bărbatului au fost cele care au speriat-o, ea a mai spus: „Lucrurile acestea, cu siguranță, m-au pus în gardă și cred că ar pune-o în gardă pe orice femeie.

Nu aș putea să stau cu un om vicios, vicios la modul extrem. Nu știe de ce vrea să se apuce, că asta spunea și pe live-urile de pe Tik Tok. Ba să se apuce de frizerie, ba să se apuce de sală, nici el nu știe. Nu își găsește încă drumul și asta l-am spătuit, ca prietenă, să facă cumva să iasă din depresia asta și să își găsească drumul pentru el”.

„Spre fericirea fanelor lui, nu. Nu am o relație Cel puțin, nu cu el. Acum, ce să zic. Tote fetele să sară pe el, nu știu dacă este liber, dacă nu e, dar cu mine cu sigurnață, nu e”, a concluzionat Bad Angie.