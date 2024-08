Ce mai face Cati de la Insula Iubirii. Fosta iubită a lui Răzvan își crește singură fiul

Cati de la Insula Iubirii pare mai fericită ca niciodată! Cum arată acum concurenta din sezonul 4 Insula Iubirii!

Cati a participat la Insula Iubirii în sezonul 4 alături de fostul ei iubit, Răzvan, și a atras rapid atenția telespectatorilor prin comportamentul ei, dar și prin povestea lor de viață.

Concurenta este una dintre cele mai controversate participante care au mers în Thailanda să-și testeze relațiile, iar publicul și-o amintește și astăzi de parcă totul s-ar fi întâmplat ieri.

Iată cum arată Cati acum și ce mai face după aproape 6 ani de la difuzarea emisiunii!

Cum arată acum Cati de la Insula Iubirii

Dacă în 2018 a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei iubitul ei, Răzvan, acum Cati se pare că este într-o altă relație în care pare mai fericită ca niciodată.

Încă de la începutul emisiunii cei doi au avut parte de un test extrem de dificil, dar cu toate acestea au ales să plece împreună spre România, încercând să-și rezolve marile probleme pe care le-au împărtășit cu întreaga țară.

Relația lor a mai durat o perioadă după ce testul relației s-a încheiat, contrar tuturor așteptărilor, însă în cele din urmă au decis să se separe definitiv.

La scurt timp distanță, Cătălina Dimache, părea că și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat pe care nu îl ascundea de ochii lumii, ci din contră, îl posta ori de câte ori avea ocazia. Cu toate acestea, relația dintre cei doi a ajuns la final mai repede decât ar fi crezut, iar Cati a rămas din nou singură.

În prezent, internauții pot observa pe profilul ei de Facebook că aceasta este într-o relație, dar și o serie de fotografii recente în care apare alături de un alt bărbat în ipostaze romantice.

Cătălina Dimache postează, de asemenea, și imagini cu băiețelul ei care a împlinit frumoasa vârstă de 13 ani, pe care îl crește singură, și care în urmă cu 6 ani îl avea pe Răzvan alături.

Se pare că fosta concurentă este foarte implicată în creșterea micuțului, oferindu-i tot suportul și îndeplinindu-i dorințele pe care le are.

De-a lungul timpului, Cati a postat mai multe imagini cu fiul ei din diferite vacanțe, concentrându-se cât se poate de mult pe bucuria și fericirea lui.

Deși au trecut aproape 6 ani de la difuzarea sezonului 4 Insula Iubirii, Cati nu pare să se fi schimbat prea mult. Ea a rămas la fel de frumoasă și tânără, iar internauții care au admirat-o încă de la început se pare că încă îi sunt alături în comunitatea pe care ea a format-o în mediul online!

Iată imaginile!

Povestea de dragoste dintre Cati și Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 4

Cei doi au mărturisit că s-au cunoscut pe o rețea de socializare și că, la momentul filmării emisiunii, erau împreună de 1 an și jumătate.

În Thailanda, ambii au căzut în ispită, iar la întâlnirea finală și-au reproșat lucrurile pe care le-au făcut cu ispitele pe parcursul săptămânilor petrecute acolo.

La final, Răzvan și Cati au anunţat că nu mai formează un cuplu, însă și-au mai dat o șansă la întoarcerea în țară.

Se pare că nici de această dată lucrurile nu au mers între ei. De atunci, Răzvan s-a afișat cu o tânără, însă perechea lor nu a durat.

De cealaltă parte, Cati a fost mai ”norocoasă”. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost cerută în căsătorie de actualul iubit și se pregătește de nuntă.

Ultimul său loc de muncă era în cadrul unei benzinării, iar bărbatul se mândrea cu faptul că are ocazia să muncească.

”Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea! Muncesc de la vârsta de 15 ani! Poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puf. Tot ce am, am datorită mie”, scria Răzvan pe contul său personal de Facebook în 2018.