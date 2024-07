EXCLUSIV | Diandra recunoaște că a empatizat cu trăirile Cristinei în momentul revederii cuplurilor. „Mie mi s-a făcut cald instant de nervi”. Urmărește integral episodul de Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

După întâlnirea total neașteptată dintre cupluri, în casa băieților au apărut mai multe discuții care au avut loc mai ales între ispitele care au fost de față la situația nemaîntâlnită în cadrul emisiunii.

Fetele care s-au apropiat extrem de mult de concurenți au recunoscut că au simțit anumite lucruri la care nu se așteptau.

Iată ce spun ispitele despre revederea neașteptată dintre cupluri!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra, contrariată după momentul revederii cuplurilor: „Mie nu îmi venea să cred”

Anamaria și Diandra au avut o discuție departe de băieți prin care și-au împărtășit gândurile și prin care i-au explicat Ancăi, care nu a participat la întâlnire, cum a decurs totul, dar mai ales și cum a fost revederea cu iubitele băieților.

Anamaria: Doamne ferește, cât de stânjenitor a fost pentru noi.

Anca: Și voi erați undeva pe pământ și ei?

Diandra: Pe plajă și ei pe barcă ne vedeau din apă.

Anamaria: Noi eram la momentul în care îi pipăiam ca să găsim fructul și ce aveau lipiți pe ei.

Diandra: Mie mi s-a făcut cald instant de nervi. Nu e o chestie pe care poți s-o controlezi, plus că strigi o dată, strigi de două ori, dar tu nu auzi că strigă și după aceea nici nu realizezi pe moment ce se întâmplă. Conștientizezi abia după și când conștientizezi nu-ți vine să crezi. Mie nu îmi venea să cred.

Anamaria: S-a enervat Claudiu, vai!

Diandra: Și Andrei, adică s-a enervat ... nu s-a enervat, dar a rămas așa un pic șocat. Noi foarte fain ne-am simțit împreună, adică noi am râs, ne-am bucurat foarte tare de momentele acelea și după aceea au intrat așa << Boom! >>.

Diandra: Știi care a fost chestia mea? Eu am empatizat foarte tare cu ea. Eu nu aveam de ce să fiu supărată că noi ne-am simțit foarte bine împreună și eram ok, dar am empatizat foarte tare cu ea, mai ales că mi-am amintit instant de chestii care mi s-au întâmplat mie când am fost într-o relație de 8 ani și îl vedeam pe el cu alta. Eu am empatizat efectiv cu emoțiile. Pentru mine asta a fost singura chestie care mi s-a părut prea mult.

Anamaria: De ce? Pentru că trebuie să îi testeze în toate felurile. Pentru asta au venit. Adică eu ematizez foarte mult cu ei, dar ei trebuie să treacă prin toate sentimentele astea, prin toate trăirile astea ca să își dea seama de niște chestii. Și noi suntem aici să îi ajutăm aici în funcție de cât își dau ei voie. Claudiu își dă voie și o să facă chestii dacă o să simtă. Nu ne-am sărutat până acum, dar nu știu dacă o să mai dureze.

Și Larisa, Mădălina și Ioana au deschis subiectul revederii cuplurilor, discutând despre situația în premieră în care au fost puși concurenții sezonului 8 Insula Iubirii.

Mădălina considera că Dani a fost prefăcut în momentul în care s-a arătat afectat de faptul că iubita lui nu l-a strigat de pe barcă, în condițiile în care acesta are un comportament deplasat față de ea, știind că încă este într-o relație.

