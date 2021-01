Ce mai face Marinela Mavrodin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii". Cine este cel care a cucerit-o

Marinela Mavrodin a fost una dintre concurentele sezonului 4 al emisiunii "Insula Iubirii". Aceasta a venit alături de iubitul ei, Iulian, pentru a vedea dacă relația lor este una puternică și poate rezista ispitelor.

După câteva zile, frumoasa blondină a picat în "plasa" ispitei Cristi, de care s-a și îndrăgostit într-un final și alături de care a trăit cele mai frumoase momente din Thailanda.

La finalul emisiunii, Marinela s-a despărțit de Iulian și a sperat la o frumoasă poveste de dragoste lângă Cristian Tufan, însă ispita i-a transmis printr-un mesaj că nu simte nimic pentru ea și că ar trebui să rămână prieteni.

"Poate o să te surprindă sau nu. Eu sper că nu…Vreau să îţi spun că mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Am cunoscut o persoană specială, zic eu. Nu mă aşteptam, atunci când am acceptat rolul de ispită, să creez o asemenea conexiune cu cineva. Nu mă aşteptam absolut deloc. Despre ce am trăit noi doi aici…ce pot să spun?! Decât că nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu-mi eşti indiferentă absolut deloc, însă nu pot spune nici că sunt îndrăgostit de tine. De ce? aş putea spune multe motive, dar aleg să îţi dau câteva sfaturi. Eu cred că trebuie să lucrezi un pic mai mult la comportamentul tău, la atitudinea ta şi, în special, la limbajul tău. Trebuie să scapi un pic de limbajul vulgar. Să te duci în limbajul acela de lady, să te maturizezi, şi într-o zi cred că o să ajungi femeia care îţi doreşti să fii.", a fost mesajul ispitei pentru Marinela, care a rămas surprinsă de cuvintele lui Cristi, însă se aștepta la o astfel de decizie din partea lui.