Ce mesaj a transmis ispita Tina, după ce a fost eliminată de la Insula Iubirii! Ce a recunoscut Florentina Ulmeanu

La scurt timp după eliminarea sa de la Insula Iubirii sezonul 8, ispita Tina (Florentina Ulmeanu) a transmis un mesaj neașteptat.

Ispita Tina (pe numele său complet, Florentina Ulmeanu) a fost eliminată de la Insula Iubirii sezonul 8. La scurt timp după, aceasta a făcut o dezvăluire la care fanii au reacționat imediat. Descoperă în rândurile de mai jos ce a declarat aceasta, după experiența în Thailanda.

Ce mesaj a transmis ispita Tina, după ce a fost eliminată de la Insula Iubirii sezonul 8! Ce a recunoscut Florentina Ulmeanu

Întrebată dacă are vreun regret legat de plecarea sa de la Insula Iubirii, ispita Tina (Florentina Ulmeanu) a făcut următoarea confesiune:

„Nu regret nimic, este chiar o experiență unică, am realizat multe acolo, e altă senzație să te vezi la TV, că probabil de asta nu mă integrez în standardele societății actuale! Și în viața reală, am cunoștințe cu miile, prieteni reali și membri din familie maxim 20, pe care îi țin aproape, tocmai că sunt prea nebună cu principiile mele anormale. Am greșit și eu ca fiecare om, dar am ales să învăț din ele, că puteam să devin la fel ca cei care mi-au arătat mizeria din sufletele lor, pentru o perioadă în viață am fost și eu ca multe caractere întâlnite pe insulă, dar am ales evoluția!”, a fost mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce a fost eliminată.

„Te mai vrem la emisiuni! Avem nevoie de oameni deschiși ca tine”, a fost mesajul transmis de unul dintre admiratorii ispitei.

„Mulțumesc frumos! Tind să cred și eu asta, să învățăm oamenii că există loc și de mai bine, de momente de sinceritate, de zâmbete și timp de calitate, decât de ură și amărăciune, nici măcar pe alocuri”, a fost răspunsul dat de ispită.

