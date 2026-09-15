Speak și Florin Ristei, puși în fața unei întrebări neașteptate. Ar accepta o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

Florin Ristei și Speak îi încântă pe fanii Insula Iubirii cu un noou sezon de Fiertzi pe Insulă. Cei doi artiști au dezbătut un subiect al sezonului X Insula Iubirii, și anume meseria de dominatoare a partenerei lui Lorenzo. Cei doi artiști au spus dacă ar accepta sau nu o parteneră cu această meserie.

Cei doi fani declarați Insula Iubirii, Speak și Ristei, comentează cele mai tari momente din sezonul 10 al show-ului. Cei doi au vizionat îmrepună la Fiertzi pe Insula Iubirii un moment în care Lorenzo a povestit despre meseria partenerei sale.

„La noi nu există seara fetelor și seara băieților. La noi e puțin diferit. Ea e dominatoare. Nu cu mine, asta e meseria ei: e domniatoare. Și-a luat un bici, dacă nu mă înșel. Poate dă din greșeală în ispite, de nervi. N-a fost o mândrie pentru mine meseria ei, dar m-a atras cum s-a comportat cu mine și ce mi-a oferit sufletește”, a spus Lorenzo.

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Ar accepta Speak și Ristei o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

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Văzând imaginile, inevitabil, cei doi artiști s-au întrebat reciproc dacă ar accepta o parteneră dominatoare.

„M-am gândit la aia cu dominatoarea, dacă aș putea să trec peste, dar nu cred. N-aș putea. Ok, știi că e o meserie care nu include relații intime. Pot să o cred pe cuvânt. Dar nu cred că aș accepta”, a spus Ristei

„Nu. Eu n-aș putea. Nu știu ce se întâmplă în camerele alea de dominatori și apoi vii acasă și zici: ce faci, baby?”, a spus Speak.

Așadar, atât Speak cât și Ristei nu ar accepta ca partenera de viață să aibă meseria de dominatoare, asemenea concurentei de la Insula Iubirii, Nattasha Black.

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Episodul de Fiertzi pe Insula Iubirii este disponibil în AntenaPLAY!