Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Speak și Florin Ristei, puși în fața unei întrebări neașteptate. Ar accepta o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

Speak și Florin Ristei, puși în fața unei întrebări neașteptate. Ar accepta o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

Florin Ristei și Speak îi încântă pe fanii Insula Iubirii cu un noou sezon de Fiertzi pe Insulă. Cei doi artiști au dezbătut un subiect al sezonului X Insula Iubirii, și anume meseria de dominatoare a partenerei lui Lorenzo. Cei doi artiști au spus dacă ar accepta sau nu o parteneră cu această meserie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 09:27 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 11:08
Speak și Florin Ristei, puși în fața unei întrebări neașteptate la Fiertzi pe Insula Iubirii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cei doi fani declarați Insula Iubirii, Speak și Ristei, comentează cele mai tari momente din sezonul 10 al show-ului. Cei doi au vizionat îmrepună la Fiertzi pe Insula Iubirii un moment în care Lorenzo a povestit despre meseria partenerei sale.

„La noi nu există seara fetelor și seara băieților. La noi e puțin diferit. Ea e dominatoare. Nu cu mine, asta e meseria ei: e domniatoare. Și-a luat un bici, dacă nu mă înșel. Poate dă din greșeală în ispite, de nervi. N-a fost o mândrie pentru mine meseria ei, dar m-a atras cum s-a comportat cu mine și ce mi-a oferit sufletește”, a spus Lorenzo.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat

Ar accepta Speak și Ristei o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

Articolul continuă după reclamă

Văzând imaginile, inevitabil, cei doi artiști s-au întrebat reciproc dacă ar accepta o parteneră dominatoare.

„M-am gândit la aia cu dominatoarea, dacă aș putea să trec peste, dar nu cred. N-aș putea. Ok, știi că e o meserie care nu include relații intime. Pot să o cred pe cuvânt. Dar nu cred că aș accepta”, a spus Ristei

„Nu. Eu n-aș putea. Nu știu ce se întâmplă în camerele alea de dominatori și apoi vii acasă și zici: ce faci, baby?”, a spus Speak.

Așadar, atât Speak cât și Ristei nu ar accepta ca partenera de viață să aibă meseria de dominatoare, asemenea concurentei de la Insula Iubirii, Nattasha Black.

Citește și: Câte zile pe lună muncește Nattasha Black pentru traiul mult visat. Ce venituri obține din meseria de dominatoare

speak, ristei, nattasha black
+2
Mai multe fotografii

Episodul de Fiertzi pe Insula Iubirii este disponibil în AntenaPLAY!

Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Prințul Marco a comis-o din nou! Bianca a văzut la bonfire imaginile ce au rănit-o...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Prințul Marco a comis-o din nou! Bianca a văzut la bonfire imaginile ce au rănit-o
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Prințul Marco a comis-o din nou! Bianca a văzut la bonfire imaginile ce au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Noutate la prima ceremonie a focului! Radu Vâlcan le-a pus pe concurente în fața unei alegeri
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Noutate la prima ceremonie a focului! Radu Vâlcan le-a pus pe concurente în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x