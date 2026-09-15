Speak și Florin Ristei, puși în fața unei întrebări neașteptate. Ar accepta o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?

Cei doi fani declarați Insula Iubirii, Speak și Ristei, comentează cele mai tari momente din sezonul 10 al show-ului. Cei doi au vizionat îmrepună la Fiertzi pe Insula Iubirii un moment în care Lorenzo a povestit despre meseria partenerei sale.
„La noi nu există seara fetelor și seara băieților. La noi e puțin diferit. Ea e dominatoare. Nu cu mine, asta e meseria ei: e domniatoare. Și-a luat un bici, dacă nu mă înșel. Poate dă din greșeală în ispite, de nervi. N-a fost o mândrie pentru mine meseria ei, dar m-a atras cum s-a comportat cu mine și ce mi-a oferit sufletește”, a spus Lorenzo.
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Ar accepta Speak și Ristei o parteneră dominatoare ca Nattasha Black?
Văzând imaginile, inevitabil, cei doi artiști s-au întrebat reciproc dacă ar accepta o parteneră dominatoare.
„M-am gândit la aia cu dominatoarea, dacă aș putea să trec peste, dar nu cred. N-aș putea. Ok, știi că e o meserie care nu include relații intime. Pot să o cred pe cuvânt. Dar nu cred că aș accepta”, a spus Ristei
„Nu. Eu n-aș putea. Nu știu ce se întâmplă în camerele alea de dominatori și apoi vii acasă și zici: ce faci, baby?”, a spus Speak.
Așadar, atât Speak cât și Ristei nu ar accepta ca partenera de viață să aibă meseria de dominatoare, asemenea concurentei de la Insula Iubirii, Nattasha Black.
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