Celia de la Insula Iubirii, primele declarații după căsătoria cu Bogdan. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă este însărcinată

Deși cererea în căsătorie a avut loc chiar la una dintre ceremoniile de la Insula Iubirii, cei doi concurenți și-au luat admiratorii prin surprindere cu vestea că și-au unit destinele. Celia și Bogdan de la Insula Iubirii, sezonul 10 au făcut cununia civilă recent și au postat imaginile pe rețelele de socializare, acolo unde au strâns deja o comunitate de fani.

Celia și Bogdan au devenit soț și soție, de curând. Cei doi foști concurenți care s-au logodit la Insula Iubirii au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, într-o ceremonie restrânsă, alături de cei dragi.

Aceștia au postat mai multe imagini pe contul de TikTok, iar internauții i-au copleșit cu complimente. Deși nu au mers în fața altarului, Celia a optat totuși pentru o rochie de mireasă albă din satin, lungă și cu bretele subțiri, în timp ce Bogdan a optat și el pentru un costum albastru, de mire.

Tânăra a atras toate privirile și la scurt timp după cununie, a vorbit, în exclusivitate pentru Fanatik.ro, despre eveniment. Ea a dezvăluit că deși a fost unul restrâns, a fost fix ceea ce își doreau.

De asemenea, spre deosebire de alte vedete, ea nici nu îmcercat să epateze. Pentru nunta cu Bogdan, frumoasa nigeriancă a a ales o rochie de mireasă de numai 250 de lei.

„A fost un eveniment foarte frumos, doar cu familia noastră și câțiva prieteni apropiați. Fratele meu era deja în România dinainte să ajung eu, iar pentru mama mea a fost a doua oară când a venit aici. Ea are o părere bună despre Bogdan, iar fratele meu îl cunoaște de 3 ani.

Cu rochița nu a durat mult. Nu am stat mult să o aleg. Pur și simplu am comandat-o de pe un site unde am văzut un preț bun. Rochița de mireasă a costat doar 250 de lei. E un preț foarte bun. Ținuta nu a fost așa importantă, am fost ocupată mai mult cu documentele necesare, pentru că este o procedură mai complicată…”, a spus Celia.

Ce a dezvăluit Celia de la Insula Iubirii despre sarcină. Tânăra a vorbit despre zvonurile apărute

Printre comentariile de felicitare pe care le-au primit Celia și Bogdan la clip-urile postate pe TikTok, internauții au mai observat un detaliu.

Rochia care i-a venit ca turnată frumoasei nigerience ar fi scos la inveală și un alt detaliu. Mulți au întrebat-o pe tânără dacă este însărcinată, iar alții au fost curioși să afle dacă nu cumva acesta a fost motivul pentru care și-au unit destinele.

„Nu are voie să spună, e secret”, a declarat Bodgan.

Glumeață ca de obicei, Celia i-a rugat pe urmăritori să „se oprească” cu aceste întrebări și în stilul caracteristic a dezvăluit dacă așteaptă sau nu un copilaș.

„Nu sunt însărcinată. Opriți-vă! Am mâncat ciorbă de perișoare astăzi. Ciorbă de perișoare și piept de pui și cartofi, plus papanași. Ok? Am voie să am burta mare”, a mărtirisit aceasta.