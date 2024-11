Cristina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a reacționat la interviul dat de Andrei. Cum comenează răspunsul ispitei Diandra

Cristina, partenera lui Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, sezonul 8 a rupt tăcerea după interviul acordat de acesta. Fosta concurentă i-a dat și replica ispitei Diandra.

Cristina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a răbufnit în mediul online. Partenera lui Andrei a rupt tăcerea în urma reacțiilor primite în mediul online. Aceasta susținte că după interviul acordat de Andrei pentru cancan.ro, a fost jignită și judecată pentru alegerile ei.

Ce a transmis Cristina de la Insula Iubirii, sezonul 8 după interviul dat de Andrei

Cristina i-a rugat pe urmăritorii ei să accepte decizia pe care a luat-o și a mai precizat că cei care o plac trebuie să o ia „la pachet”.

Citește și: Andrei Rotaru, prima replică pentru mama Cristinei după numeroasele atacuri. Ce mesaj a avut pentru soacra sa

Articolul continuă după reclamă

„Vreau să vă rog să încetați să vă pierdeți viața jignind, am înțeles părerea tuturor și am ales să fac ce simt! Simplu, punct! Nu e cazul să rămânem ancorați de trecut, dacă eu am reușit să nu port resentimente nimănui, voi de ce nu puteți înțelege că prin iubire și Dumnezeu, oamenii se mai schimbă, au căință?! Nu o să iasă niciodată cu capul în pământ, că nu îi stă în caracter, însă mie mi-a arătat ce trebuia să îmi arate, așa că cine mă place, va trebui să mă ia la pachet cu decizia mea!

„Nu voi mai tolera insulte! Unde vă este bunătatea, oameni buni? Este loc sub soare pentru toată lumea!

Sunt dezamăgită să văd unde se poate ajunge când un om are ură sau răutate împotriva cuiva! Ați ajuns să mă „taxați” și să mă comparați cu cineva care nu are respect de sine. În secolul 21 s-a ajuns ca o femeie care a mai dat o șansă căsniciei să fie disprețuită, iar cele care își vând demnitate pe care o anumită sumă să fie stimate!”, scris Cristina pe contul ei de Instagram..

Partenera lui Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, sezonul 8 nu a uitat-o nici pe Diandra. Aceasta i-a atras atenția ispitei să înceteze cu comentariile la adresa ei.

„Și acum mă adresez persoanei care vrea să rămână pe val: Mergi la podcasturi în continuare, acceptă ce invitații vrei pe la TV, dar încetează să mă mai aduci în discuții. Ei nu am ieșit nicăriei să îmi dau cu părerea și să nu crezi că nu sunt contacată sau întrebată, doar că nu îmi pot pierde timpul vorbind despre o persoană care nu semnifică nimic pentru mine.

Așa că nu mă mai introduce în articole și pe story, încetează, cred că poți mai mult de atât, fiind inteligentă emoțional ar trebui să știi să departajezi situațiile! Dacă ai ceva personal cu o anumită persoană, nu trebuie să implici terțe.

Degeaba ne dăm astăzi ceea ce nu suntem, am arătat la cald ceea ce avem în inimi! Așa că asumarea e cea mai bună cale pentru pacea sufletească”, a mai scris Cristina.

Citește și: Ispita Diandra Moga, prima reacție după dezvăluirile surprinzătoare făcute de Andrei Rotaru. Ce spune despre ”circul” din online

„Vă doresc bine și frumos și să fiți iubiți / e! Imediat veți înțelege de ce am ales să fac această postare”, a mai spus aceasta înainte de a publica mai multe mesaje pe care le-a primit în urma interviului acordat de fostul ei soț, dar și a reacției ispitei.