Cristina Rotaru a răspuns la cea mai mare curiozitate de până acum: S-a recăsătorit sau nu cu Andrei Rotaru?

Cristina și Andrei Rotaru rămân în atenția internauților. Ce gest a făcut fosta concurentă, încât toți fanii au speculat recăsătoria!

După ce Cristina Rotaru a făcut o schimbare în mediul online, fanii au început să speculeze faptul că aceasta s-ar fi împăcat cu fostul ei soț, Andrei Rotaru.

Cei doi au participat împreună la Insula Iubirii sezonul 8, acolo unde s-au și despărțit după ce el a picat în ispită mult mai repede decât oricine s-ar fi așteptat.

Citește și: Insula Iubirii, sezon 8. Cum s-au afișat Diandra și Beni în online, după ce bărbatul a confirmat relația. Ce a publicat tânăra

Deși cei doi au divorțat, se pare că nu au putut sta prea departe unul de celălalt și s-au împăcat destul de rapid.

Articolul continuă după reclamă

Iată ce a răspuns Cristina atunci când a fost întrebată dacă s-a recăsătorit cu fostul ei soț, actual partener!

Cristina Rotaru a rupt tăcerea cu privire la recăsătoria cu Andrei Rotaru

După divorț, Cristina și-a schimbat numele pe Instagram din Rotaru Mariana Cristia în Petre Mariana Cristina, iar acum se pare că a revenit din nou la numele de Rotaru, fapt pentru care internauții au crezut imediat că este vorba despre o recăsătorie.

Întrebată de sute de persoane despre acest aspect, fosta concurentă de la Insula Iubirii a decis să rupă tăcerea și să aducă fanilor ei câteva clarificări pentru a pune capăt tuturor speculațiilor.

Ea a organizat o sesiune de întrebări pe Instagram, iar răspunsul a venit cât se poate de clar după ce a fost întrebată de ce și-a schimbat numele.

„Pentru bifa Instagram a trebuit să revin la fostul nume!” a motivat fosta concurentă.

Întrebată dacă mai sunt divorțați, Cristina a făcut din nou lumină.

„Suntem, sunt Petre acum” a scris aceasta.

Citește și: Gestul făcut de Cornel Luchian, la scurt timp după ce Iustina a născut. Dovada că proaspătul tătic nu și-a uitat ceilalți copii

„Te urmăresc de când erai la Insula Iubirii, dar totuși nu înțeleg... mai ești cu Andrei sau..” a mai întrebat cineva, iar Cristina nu s-a ferit să recunoască că formează din nou un cuplu.

Întrebările au curs fără oprire, iar fosta concurentă a mai răspuns și altor curiozități.

Spre exemplu, un alt internaut a întrebat-o „cum nu au reușit criticile și tot hate ul din mediul online să vă afecteze relația?”, iar ea a explicat:

„Din păcate relația noastră a fost afectată din alte motive, nu există persoane care să poată să strice ce Dumnezeu a unit (destinele noastre împreună).

Însă, drept îți zic au afectat sufletul meu, nu mă așteptam ca atunci când un om duce lupte interioare, ceilalți să judece atât de aspru”.

În urmă cu doar câteva zile, Cristina a vorbit de asemenea, despre hate-ul primit în online, explicând că nu mai vrea să tolereze astfel de comportamente.

„Vreau să vă rog să încetați să vă pierdeți viața jignind, am înțeles părerea tuturor și am ales să fac ce simt! Simplu, punct! Nu e cazul să rămânem ancorați de trecut, dacă eu am reușit să nu port resentimente nimănui, voi de ce nu puteți înțelege că prin iubire și Dumnezeu, oamenii se mai schimbă, au căință?! Nu o să iasă niciodată cu capul în pământ, că nu îi stă în caracter, însă mie mi-a arătat ce trebuia să îmi arate, așa că cine mă place, va trebui să mă ia la pachet cu decizia mea!” sunt doar câteva dintre replicile tăioase ale acesteia.

Citește și: Cu cine seamănă Ivana Nectaria, fiica Iustinei și a lui Cornel. Cât s-a îngrășat fosta concurentă Insula Iubirii în sarcină