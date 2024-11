Insula Iubirii, sezon 8. Cum s-au afișat Diandra și Beni în online, după ce bărbatul a confirmat relația. Ce a publicat tânăra

Diandra și Beni s-au afișat împreună pe rețelele sociale, după ce ispita masculină a confirmat relația cu frumoasa brunetă. Imaginea a fost publicată chiar de tânăra pe contul său de Instagram.

Diandra și Beni nu se mai ascund de ochii curioșilor! Ispita feminină din sezonul 8 Insula Iubirii a publicat prima imagine cu partenerul său, după ce bărbatul a confirmat că formează un cuplu cu aceasta.

În urmă cu puțin timp, Diandra susținea că între ea și ispita Beni este doar o relație de prietenie. Zvonurile că sunt într-o relație au început să apară după ce au fost pozați, pe stradă, în timp ce se țineau de mână.

Citește și: Ispita Diandra Moga, prima reacție după dezvăluirile surprinzătoare făcute de Andrei Rotaru. Ce spune despre ”circul” din online

Ispita masculină s-a decis să lămurească situația. Așadar, acesta a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de colega lui din Thailanda. Deși se cunosc de când au pășit pe insulă, cei doi au decis să își dea o șansă la câteva luni de la finala reality show-ului.

Articolul continuă după reclamă

Cum s-a pozat Diandra alături de Beni, după ce ispita masculină a confirmat relația

De curând, Diandra și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o poză neașteptată. Aceasta a publicat pe contul de Instagram o fotografie în care apare alături de Beni. Cei doi s-au pozat în oglindă.

Mai mult, din imagine se poate observa că ispitele din sezonul 8 Insula Iubirii și-au asortat și ținutele. Aceștia au îmbrăcat haine deschise la culoare. Pe lângă piesele vestimentare albe, tânăra a apelat la o cămașă gri ce îi lasă la vedere decolteul generos.

De asemenea, Beni a îmbrăcat un tricou alb și pantaloni de aceeași culoare. Ispita masculină și-a asortat ținuta cu ochelari de soare și câteva accesorii.

Ce a scos la iveală ispita Beni despre povestea de iubire alături de ispita Diandra

După ce au fost fotografiați în ipostaza tandră, pe stradă, Beni s-a decis să dea cărțile pe față în privința legăturii pe care o are cu Diandra. Așadar, acesta a confirmat că are o relație cu frumoasa brunetă.

„Ne trezisem dimineața și lăsasem mașina acolo în parcare la restaurantul unde am mâncat și am zis să mergem pe jos și uite că cineva ne-a văzut, nici nu ne așteptam. Nu ne-am ferit, dar nici nu am vrut să ieșim în evidență, așa s-a întâmplat să ne filmeze cineva”, a povestit bărbatul, potrivit spynews.ro.

Citește și: Andrei Rotaru și-a acoperit tatuajul pe care l-a făcut identic cu cel al Diandrei. Cum a apărut în online și ce detaliu s-a văzut

„Noi ne-am întâlnit la difuzarea bonfire-ului final la București, iar în urmă cu două săptămâni ne-am întâlnit la un party la Sighișoara, ne-am salutat, am stat de vorbă, ea mi-a zis dacă vreau să stau la masă la ea și am stat, se uita la mine întruna și râdea. Am început să vorbim tot mai mult, a rămas să ne vedem și cam asta. E un început de relație. E chiar ok, mi-a spus că ea avea altă părere despre mine, dar după ce m-a cunoscut și-a schimbat-o, la fel și eu aveam altă părere despre ea”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.