Cum arată bărbatul care a cucerit-o pe Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii. Cât de schimbată este acum blondina

Hannelore Ulrichi, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii, și-a găsit fericirea în bratele altui bărbat după despărțirea de fostul partener alături de care a venit în cadrul reality show-ului. Se pare că focoasa blondină este mai fericită ca niciodată alături de noul său iubit, iar drept dovadă stau pozele sale de pe rețelele sociale.

Deși a ales să fie cât mai discretă și să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor, Hannelore Ulrichi nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața sa. Printre postările sale de pe Instagram se numără și câteva poze în are radiază de fericire în compania lui Claudiu.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a început relația cu noul său iubit la începutul anului 2021, atunci când a publicat prima fotografie alături de el într-o ipostază cât mai tandră.

Cum arată partenerul lui Hannelore Ulrichi, fosta concurentă de la Insula Iubirii

În ultima perioadă, Hannelore Ulrichi nu a mai fost atât de activă în mediul online și nu a mai publicat alte poze alături de Claudiu, însă nu le-a șters nici pe cele vechi, semn că au rămas încă împreună.

Fosta concurentă a distribuit ultima imagine cu partenerul său în vara anului trecut. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată.

„„Nu ştiu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te ţin de mână.” ❤️ love you to the moon and back”, a scris Hannelore la postare, vizibil emoționată și fericită.

Postarea a atras atenția internauților și a generat mai bine de 1.000 de like-uri semn că este apreciată de foarte multe persoane pe rețelele sociale.

Cât de schimbată este Hannelore Ulrichi

Timpul a trecut, iar Hannelore Ulrichi a devenit din ce în ce mai frumoasă. Fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii atragea atenția telespectatorilor cu trăsăturile sale superbe și felul carismatic în urmă cu aproximativ 5 ani.

Un lucru este evident, Hannelore este de o frumusețe răpitoare. Aceasta se mândrește cu formele sale provocatoare, în mod special cu talia de invidiat, bustul generos și picioarele subțiri.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii ține foarte mult la aspectul său fizic, motiv pentru care apelează la cea mai mare pasiune a sa pentru a se menține în formă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că focoasei blondine îi place să danseze.

În prezent, Hannelore Ulrich continuă să își încânte prietenii virtuali cu modul în care arată, chiar dacă postările sale nu mai sunt atât de dese pe contul de Instagram.

