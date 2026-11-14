Cum arată mama lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii. Aceasta a avut un rol important la nunta fiului

Armina și Marcel s-au căsătorit în Tenerife. Le-au fost alături familia și prietenii. Iată cum arată mama fostului concurent Insula Iubirii.

Armina și Marcel Andrei s-au căsătorit civil în decembrie 2024, iar acum și-au spus din nou „da” în fața familiei și prietenilor. Evenimentul a avut loc în Tenerife, pe malul apei. Marcel declara în urmă cu câteva săptămâni că își dorește o nuntă nu foarte mare, dar frumoasă și exotică.

De asemenea, mirele specifica atunci și codul vestimentar pe care dorește să-l respecte invitații: „Toată lumea în alb, preferință să fie de in, șlapi. Lejer, frumos, pe plajă. O să avem ceva frumos pe plajă!” El le promitea și o seară cu tematică, în club.

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Cum arată Elena Andrei, mama lui Marcel de la Insula Iubirii

Evenimentul pare că a urmărit liniile trasate de dinainte de miri, iar, din pozele de pe rețelele de socializare, se poate observa că toți invitații au respectat codul vestimentar. Chiar și mama lui Marcel Andrei, Elena, care a purtat o rochie albă midi tip sacou, cu mâneci bufante din organza. A accesorizat ținuta cu sandale cu toc și câteva bijuterii.

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Marcel a fost condus la altarul improvizat chiar de mama sa, iar asemănarea lor este izbitoare. Amândoi au purtat ochelari de soare și au zâmbit larg.

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Elena Andrei este o mare susținătoare a fiului său, ieșind în evidență pe rețelele de socializare atunci când și-a apărat fiul în fața criticilor din mediul online.