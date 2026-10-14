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Armina și Marcel Andrei, primele declarații după Insula Iubirii. Detalii despre nuntă și ce morală au tras: „Cum e și cameleonul”

Armina și Marcel Andrei au părăsit Insula Iubirii în lacrimi. Iată ce au declarat în primul interviu după emisiune.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 13:43 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 13:43
Armina și Marcel au oferit în exclusivitate detalii despre nunta lor | Antena 1
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Armina și Marcel Andrei au participat în sezonul X Insula Iubirii. Aceștia sunt împreună de trei ani, iar în decembrie 2024 s-au căsătorit civil:

„Am vrut să fac ceva restrâns, înainte de Crăciun. (...) Au venit și ceva prieteni de la Târgu Jiu, au venit special pentru mine. Am vrut ceva mai restrâns pentru că ceilalți prieteni care locuiesc în București nu au avut timp să vină. (...) Ceva mare, și nebuneală, o să fie la nuntă, care o să fie peste un an, doi, în funcție de planurile pe care le avem." a spus Marcel la momentul respectiv.

După acest pas important, Armina și Marcel și-au supus iubirea unui test extrem de greu: Insula Iubirii, sezonul X. S-a dovedit a fi cu final fericit pentru ei, cei doi părăsind show-ul împreună.

Plecarea lor din Thailanda s-a produs mai devreme decât se așteptau. Zilele și nopțile au fost foarte grele pentru soția fostei ispite. Aceasta a suferit atacuri de panică, insomnie și nu s-a simțit deloc bine în vila de pe Insulă. În urma cei ceremonii speciale, ei au părăsit emisiunea.

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Comportamentul lor pe Insulă a stârnit valuri de reacții în mediul online, iar plecarea a provocat, de asemenea, multe discuții. Unele vocii au susținut chiar că Armina și Marcel au divorțat după difuzarea imaginilor pe TV.

În exclusivitate pentru Antena Stars, Armina și Marcel Andrei au oferit primul interviu după părăsirea show-ului.

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Ce morală au tras Armina și Marcel Andrei după participarea la Insula Iubirii sezonul X

Cei doi au oferit un scurt interviu pentru Antena Stars în care au ținut să lămurească situația dintre ei, dar și să răspundă internauților. Totodată, au oferit detalii inedite despre marele eveniment: nunta lor.

„Armina n-a fost în spatele meu, o spun cu cea mai mare sinceritate și cu mâna pe inimă. Ea n-a avut nicio treabă în chestia asta. Că mi-a sărit și mie lumea-n cap. Mai mult ei, nu mie. Că: <<Te-a distrus. Te-a manipulat...>> Nu, nu, nu! Nu, frate!”, a ținut Marcel să precizeze, după ce internauții au reacționat virulent când au văzut imaginile cu cei doi din Thailanda.

„Am trecut peste hate cu gândul ăsta: <<Băi, eu știu că am ieșit foarte bine din emisiune, știu că am ieșit pe onestitate, pe sinceritate, nu am greșit la nimeni cu nimic>>”, a completat Armina.

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„Pentru mine, având în vedere că am fost și în sezonul 8, eu sunt un băiat flexibil, creativ, eu mă adaptez foarte ușor. Cum e și cameleonul, îmi schimb culoarea după situație. Armina, nevastă-mea, na, a fost un pic mai dificil. S-a văzut că noi de trei ani de zile n-am stat niciodată separați și automat că în casă acolo... având în vedere că avea condiții, avea toate cele acolo, n-a putut să spraviețuiască. E ca Survivor: te duci o săptămână acolo, nu poți, nu faci față și aia e.

Morala este că iubirea învinge, că n-ai ce să faci. Când te iubește cineva foarte mult trece orice obstacol”, a mărturisit Marcel.

După testul suprem, foștii concurenți Insula Iubirii sunt pregătiți să meargă în fața altarului. Aceștia au mărturisit că pregătirile de nuntă sunt pe final

„Aproape e gata tot. Mai trebuie doar să dau lista de invitați și cam atât”, a declarat Armina.

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Aceasta a dezvăluit că vor fi invitați în jur de 90 de persoane și că aceștia vor călători din România în Tenerife pentru eveniment.

„N-am vrut să fac chiar așa mare, am vrut să fac ceva frumos, ceva exotic”, a adăugat Marcel.

De asemenea, viitorul mire spune că își dorește ca invitații să poarte o ținută specială: „Toată lumea în alb, preferință să fie de in, șlapi. Lejer, frumos, pe plajă. O să avem ceva frumos pe plajă.”

armina și marcel andrei la insula iubirii x
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Chiar dacă plaja este un element central în planurile lor de nuntă, Marcel spune că se vor prezenta și în fața preotului la biserică și va fi și o petrecere la restaurant: „Și după aia seara la club. O să fie tematica.”

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