Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii, într-o ediție lider de audiență! Show-ul continuă săptămâna viitoare, la Antena 1

Cuplurile încep să realizeze cum le va schimba această experiență și cum, la finalul ei, vor găsi toate răspunsurile de care aveau nevoie. Aseară, cei de acasă s-au bucurat de o ediție incendiară, însă totul devine și mai dur, săptămâna viitoare, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
După ce lacrimile au cuprins-o zile la rând, Armina a cedat și a ajuns la spital, pentru a face o serie de investigații. Simțind că nu mai poate continua, ea a visat la întâlnirea cu bărbatul care-i este partener de viață... iar aseară, a avut loc!
Într-un bonfire special, față în față cu Radu Vâlcan, Armina și Marcel s-au reîntâlnit, s-au îmbrățișat și și-au spus tot ce îi apăsa după 10 zile petrecute la distanță. Finalul serii le-a adus și o decizie clară – testul s-a încheiat pentru ei.
În două atmosfere complet diferite, cei doi și-au luat la revedere de la colegii de vilă și au pășit împreună spre viitor.
Ediția a fost una spectaculoasă, cu momente de neratat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:33, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 25.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul, cu 4.8 puncte de rating și 15.5% cotă de piață, față de locul 2 care va avea 3.9 puncte de audiență și 12.4% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 4.8 puncte de rating și 15% cotă de piață.În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:18, peste 1 milion de telespectatori au fost prinși de eliminarea surprinzătoare.
Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.3 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 3.8 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.
Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!Prințul Marco, în lacrimi la Insula Iubirii. Ce a recunoscut despre Gabriella: „Am dus lipsă de asta”...