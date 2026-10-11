Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii, într-o ediție lider de audiență! Show-ul continuă săptămâna viitoare, la Antena 1

Uneori, depărtarea duce la tristețe, alteori apasă prin durere fizică și psihică! Fiecare test se resimte diferit, însă participarea la Insula Iubirii nu rămâne niciodată fără efecte.

Cuplurile încep să realizeze cum le va schimba această experiență și cum, la finalul ei, vor găsi toate răspunsurile de care aveau nevoie. Aseară, cei de acasă s-au bucurat de o ediție incendiară, însă totul devine și mai dur, săptămâna viitoare, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

După ce lacrimile au cuprins-o zile la rând, Armina a cedat și a ajuns la spital, pentru a face o serie de investigații. Simțind că nu mai poate continua, ea a visat la întâlnirea cu bărbatul care-i este partener de viață... iar aseară, a avut loc!

Într-un bonfire special, față în față cu Radu Vâlcan, Armina și Marcel s-au reîntâlnit, s-au îmbrățișat și și-au spus tot ce îi apăsa după 10 zile petrecute la distanță. Finalul serii le-a adus și o decizie clară – testul s-a încheiat pentru ei.

În două atmosfere complet diferite, cei doi și-au luat la revedere de la colegii de vilă și au pășit împreună spre viitor.

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Ediția a fost una spectaculoasă, cu momente de neratat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:33, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 25.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul, cu 4.8 puncte de rating și 15.5% cotă de piață, față de locul 2 care va avea 3.9 puncte de audiență și 12.4% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 4.8 puncte de rating și 15% cotă de piață.În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:18, peste 1 milion de telespectatori au fost prinși de eliminarea surprinzătoare.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.3 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 3.8 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!