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Armina și Marcel Andrei s-au căsătorit. Primele imagini de la nunta pe plajă

Armina și Marcel s-au căsătorit religios în Tenerife. Iată ce ținute au purtat și cine le-a fost alături în ziua specială.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 14:25 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 14:24
Armina și Marcel Andrei s-au căsătorit | Antena 1
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După pariciparea la Insula Iubirii sezonul X, Armina și Marcel Andrei s-au reîntors în Tenerife unde și-au organizat nunta de vis. Ei au vorbit în repetate rânduri despre pregătirile pentru ziua specială. Ei bine, această zi a venit, iar ei sunt în culmea fericirii.

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Primele imagini de la nunta pe plajă. Cine le-a fost alături?

Așa cum au declarat într-un interviu, Armina și Marcel s-au căsătorit la malul apei, iar atât ei, cât și invitații au purtat ținute albe. Marcel declara înainte de eveniment că aceasta este dorința lui, ca invitații să poarte și ei alb.

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Surprinzător, prima imagine de la nunta foștilor concurenți Insula Iubirii a fost făcută publică de nimeni altul decât ispita masculină George Ivănescu, aka Jaguarul. În ciuda vorbelor și înțepăturilor pe care și le-au aruncat în timpul petrecut la Insula Iubirii, George le-a fost alături la evenimentul special. El a fost însoțit de partenera sa, Diana Grigore.

George a însoțit fotografia de o descriere tipică: „Casa jaguarească Armina & Marcel”.

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Atât el, cât și iubita sa au respectat codul vestimentar impus de mire, purtând alb și ținute potrivite pentu un eveniment în aer liber, lângă apă.

Conform imaginilor postate pe rețelele de socializare, Armina a fost condusă spre locul în care o aștepta Marcel chiar de Jaguarul și iubita sa, în timp ce mirele a fost condus de mama sa.

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Marcel a purtat și el pantaloni albi din in, lejeri, cu o cămașă care-i lăsa la vedere tatuajele de pe piept și gât, iar în picioare a purat papuci. Armina a optat pentru o rochie lungă, albă, cu despicătură și detalii din dantelă. Ca accesorii a ales un lănțășor și o diademă cu cristale. A ales un buchet de trandafiri albi cu floarea miresei.

armina și marcel andrei la insula iubirii x
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Decorul a fost, de asemenea, alb. O cupolă de trandafiri albi și un covor. În spate se observă apa liniștită, complimentată de un cer albastru.

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