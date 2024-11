Lala de la Insula Iubirii este însărcinată. Tânăra trăiește o poveste de iubire cu Radu, un prieten din copilărie.

Larisa Mârtan este una dintre cele mai îndrăgite ispite de la Insula Iubirii. După experiența din Thailanda, tânăra s-a întors în orașul natal, unde a dat o nouă șansă iubirii.

Cum arată și cine e iubitul Lalei de la Insula Iubirii. El este bărbatul care a făcut-o mamă pe ispită

Pe 9 noiembrie 2024, Lala și iubitul său, Radu Stoian, anunțau că așteaptă un copil. ”Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile”, transmitea atunci tânărul pe contul lui de Facebook.

Radu este din Craiova și lucrează din 2017 la Ministerul Justiției, conform informațiilor pe care le are publice în mediul online. Iubitul Lalei este șaten și are ochii verzi.

Cei doi nu s-au afișat împreună în mediul online, mai ales că popularitatea Larisei a crescut după ce a participat la Insula Iubirii. Ea spune că se cunosc de când erau copii, dar abia acum și-au dat o șansă.

”Având în vedere că mă cunoșteau de când sunt mică, a fost totul foarte natural. Eu și iubitul meu am crescut împreună de la vârsta de 4-5 ani cred... Doar că drumurile noastre s-au separat crescând, dar nu pentru mult timp se pare”, a povestit Lala pe Instagram despre cum l-a cunoscut pe iubitul ei și ce reacție au avut socrii săi când au aflat de sarcină.

Lala de la Insula Iubirii nu a avut noroc în iubire în trecut

Larisa Mârtan, aka Lala, s-a destăinuit la castingul pentru ispite din cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Tânăra a mărturisit că a avut o relație serioasă, care a marcat-o.

”O relație serioasă cred că nu mai am de aproape 3 ani de zile. Am ieșit puțin cam șifonată și am stat puțin departe... Adică mi-a fost destul de greu să mă recuperez. Am locuit împreună timp de 2 ani de zile, a fost totul ok din toate punctele de vedere, dar în schimb s-au băgat anumite persoane din exterior... familia mai exact. El era jumătate de etnie romă și ei au fost puțin împotrivă.”, a zis Lala.

Întrebată ce și-ar fi dorit ei, Larisa a răspuns: ”Eu nu am o facultate momentan și văzând lucrul ăsta la mine, probabil au zic că eu nu sunt ok pentru el și... El făcuse două: facultatea de drept, masterul și facultatea de sport.”

Lala a ieșit ”șifonată”, cum spune ea, din relația de lungă durată pentru că a fost nevoită să renunțe inclusiv la o sarcină, pe lângă planurile de viitor pe care le avea cu bărbatul iubit.

”Am fost lăsată într-un moment în care mă așteptam cel mai puțin. Rămăsesem însărcinată. Da, a fost ca un fel de șoc pentru mine în momentul ăla. Știa pentru că și-a dorit, nu a fost o chestie întâmplătoare. Nici din partea mea, nici din a lui. El m-a anunțat printr-un mesaj că se termină totul. Eram la muncă, la un eveniment, în a doua lună de sarcină și m-a anunțat printr-un mesaj.

Am încercat să cer mai multe explicații, eu nu am aflat chiar totul la început. El cu o seară înainte avusese o întâlnire de familie și cred că acolo s-a luat decizia asta. Motivul a fost că eu îl țin pe loc și el pe mine și nu o să putem fi fericiți niciodată împreună. Am încercat să-l rog să mă ajute în perioada respectivă și dacă nu a fost lângă mine, nimeni nu a fost, am luat decizia de comun acord să renunț la acea sarcină.”, a mai povestit Larisa Mârtan.