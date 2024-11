În timp ce Diandra Moga a infirmat că are o relație cu Alex Beni, susținând că sunt bff, ispita spune că au început o poveste de iubire.

Conform spuselor lui Andrei Rotaru, el și Diandra au petrecut timp împreună după Insula Iubirii și chiar a prezentat-o părinților. Se întâmpla după ce a divorțat de Cristina și a fost nevoit să se mute din casa ei.

Însă curând, Andrei și Cristina și-au mai dat o șansă, iar Diandra și-a continuat viața. Se pare că ispita s-a refugiat în brațele unei alte ispite de la insula Iubirii, Alex Beni.

Cum a început povestea de iubire dintre ispitele Diandra și Beni de la Insula Iubirii. Tânărul a dezvăluit totul

După ce au fost surprinși ținându-se de mână, avem și confirmarea faptului că Diandra și Alex Beni formează un cuplu. Ispita masculină a oferit primele declarații despre povestea de dragoste cu ispita feminină.

”Ne trezisem dimineața și lăsasem mașina acolo în parcare la restaurantul unde am mâncat și am zis să mergem pe jos și uite că cineva ne-a văzut, nici nu ne așteptam. Nu ne-am ferit, dar nici nu am vrut să ieșim în evidență, așa s-a întâmplat să ne filmeze cineva”, a spus Alex Beni, în exclusivitate pentru Spynews.

Nu sunt doar prieteni, cum a lăsat să se înțeleagă Diandra, ci sunt iubiți: ”Noi ne-am întâlnit la difuzarea bonfire-ului final la București, iar în urmă cu două săptămâni ne-am întâlnit la un party la Sighișoara, ne-am salutat, am stat de vorbă, ea mi-a zis dacă vreau să stau la masă la ea și am stat, se uita la mine întruna și râdea. Am început să vorbim tot mai mult, a rămas să ne vedem și cam asta. E un început de relație. E chiar ok, mi-a spus că ea avea altă părere despre mine, dar după ce m-a cunoscut și-a schimbat-o, la fel și eu aveam altă părere despre ea”.

Alex Beni spune că distanța nu reprezintă o problemă pentru cei doi, căci drumul îl face în maxim o oră. El locuiește la Alba, ea la Cluj.

”Suntem la o oră distanță, ne despart doar câteva zeci de kilometri, de la mine de acasă și până la ea nu fac nicio oră, am autostradă până acasă la ea, dacă nu răspunde, sunt la ușa ei. Am petrecut acest weekend împreună, am fost cu ea la un restaurant, am mâncat cu nepoata mea, apoi am fost la sora mea împreună. A fost un weekend reușit”, a mai spus Alex Beni pentru sursa citată.