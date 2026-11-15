De ce boală rară suferea tatăl lui Narcis Bujor. Ispita de la Insula Iubirii a vorbit despre ultimii ani din viața părintelui său

Narcis Bujor a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut familia sa. Iată ce boală i-a umbrit ultimii ani din viață tatălui său.

Narcis Bujor a dezvăluit în cadrul unui podcast greutățile prin care a trecut familia sa. El a vorbit cu tristețe și mândrie despre tatăl său, care s-a stins din viață, după nouă ani de chin cu o boală rară.

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De ce boală rară suferea tatăl lui Narcis Bujor

Ispita masculină de la Insula Iubirii și-a devăluit părțile vulnerabile, cele pe care telespectatorii show-ului-fenomen nu le-au văzut la televizor. Narcis a vorbit despre tatăl său și despre boala care l-a răpus după nu mai puțin de nouă ani grei.

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„Tata a avut boala lui Stephen Hawking, se numește scleroză laterală amiotrofică, este o boală foarte rară”, mărturisește el. „Ți se atrofiază toți mușchii. Dar gândește-te că ai mușchi și-n pleoape, și-n... când zâmbești, orice.”

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De asemenea, Narcis Bujor a ținut să menționeze faptul că tatăl său n-a acceptat niciodată boala cu care a fost diagnosticat și, în ciuda predicțiilor, a făcut tot ce i-a sat în putință pentru a-și duce viața ca înainte. El a suferit cu demnitate timp de mai mulți ani: „N-a zis niciodată: <<Mă doare>>, maxim își lua mâna și o trântea de ceva de nervi, că avea nervi în el, că nu mai putea!”

Ispita de la Insula Iubirii relatează că, deși se afla în mare dificultate, tatăl său își dorea să-și păstreze imaginea și să arate că se poate descurca singur. Modul în care a gestionat părintele său viața sub imperiul bolii l-a făcut pe Narcis extrem de mândru: „Tata, dacă cădea din picioare, eu nu puteam să mă duc să-i întind mâna să-l ridic, că-mi dădea peste mână, trebuia să mă fac... și să-l las să se ridice singur. Asta voia el. El a zis: <<Nu ajung legumă!>> Nu suporta el, trebuia să lupte și a luptat. A fost un luptător. Eu sunt mândru de el. A dus-o pe picioarele lui până în ultima zi. Nouă ani de zile el n-a căzut la pat. În fiecare zi s-a ridicat, în fiecare zi a făcut exerciții, în fiecare zi s-a jucat cu cățelul, în fiecare zi s-a jucat cu nepoțelul, în fiecare zi s-a dus la baie singur, s-a spălat singur, s-a pus în pat singur și tot așa. Nu a ajuns în pamperși... a fost mândria lui și felul lui de a fi și nu a acceptat!”

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Narcis Bujor spune că a încercat să îi ofere tatălui său toate mijloacele posibile penru a-i ușura viața, însă nu a dorit să le folosească. Totodată, încăpățânarea bărbatului a fost și cea care l-a determinat să continue mai departe prin forțe proprii: „I-am cumpărat scaun... d-ăla cu matetuțe, cu rotile, am lărgit... am scos ușile, am scos pragurile din casă să poată să meargă cu scaunul. Niciodată nu s-a pus în el.”