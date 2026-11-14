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Ce sacrificii a făcut mama lui Narcis Bujor după pierderea soțului. Ce sfat important i-a oferit ispita masculină: „Am fugit”

Narcis Bujor a vorbit despre familia sa și a mărturisit lucruri dureroase din viața personală. Iată ce a declarat ispita masculină de la Insula Iubirii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:54 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 17:53
Ce sacrificii a făcut mama lui Narcis Bujor după pierderea soțului | Antena 1
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Narcis Bujor a vorbit în cadrul unui podcast despre partea mai puțin vizibilă a vieții sale, partea vulnerabilă, și anume familia sa. Ispita masculină de la Insula Iubirii a relatat greutățile prin care a trecut mama sa, după pierderea soțului.

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Ce sacrificii a făcut mama lui Narcis Bujor după pierderea soțului

După o suferință de ani de zile, tatăl lui Narcis s-a stins din viață, lăsând în urmă o soție îndurerată și, bineînțeles copiii.

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„Mama a dus greul, nu noi”, mărturisește el. „În momentele cele mai grele, noaptea când avea vreo criză... mama a trăit lucrurile ăstea. Eu de aia plecam, cred. Eu am mai fugit. N-am fost așa puternic ca ea.”

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De asemenea, el a vorbit în cadrul podcastului respectiv despre faptul că i-a cerut explicit mamei lui să nu respingă iubirea unui partener, în cida faptului că și-a pierdut soțul: „Dar pentru mine, pentru noi, copiii, i-am spus: <<Nu mai trebuie să demonstrezi nimic! Nu trebuie să duci o viață pustnică acum ca să ne demonstrezi nouă că l-ai iubit pe tata! Știm că l-ai iubit pe tata. Cine ai fost tu, ține minte de la mine, că a murit odată cu el. Tu nu mai ești femeia aia. Tu din momentul ăsta trebuie să te redescoperi, să-ți dai seama cine ești. Dacă vrei să trăiești ca o femeie care a murit... Te-ai dus odată cu el. Acum ești altcineva.>>”

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„Mama, care abia conducea cu B, acum e șofer de tir”, dezvăluie ispita masculină de la Insula Iubirii.

Deși nu a profesat încă, Narcis spune că este foarte prosibil ca ea să se angajeze: „Cred că o să plece pe tir la un moment dat. Da, la cincizeci și ceva de ani, mama a luat permisul de tir! (...) S-a reinventat.”

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Narcis Bujor dezvăluie că mama sa lucrează în prezent în cadrul unei firme de pază, dar că își poate schimba cariera, conducând un camion.

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