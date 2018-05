Diana de la ”Insula iubirii”, mesaj emoționant pentru Ben. Ce i-a transmis fosta iubită, de ziua lui: "Toate momentele rele ţi le fac cadou, poate nu le vei mai repeta cu actuala"

Ben de la ”Insula iubirii a fost sărbătorit în direct la ”Agenția VIP” și se pare că nici Diana nu a uitat să-i transmită un mesaj fostului ei iubit, pe care l-a înșelat cu ispita Andy.

"De ziua mea, am ieșit cu angajații mei și cu niște prieteni în Centrul Vechi. Petrecem frumos. Am primit cadouri niște haine. Din partea iubitei mele am cerut o bricheta pentru a aprinde flacara iubirii", spune Ben.

Insa surpriza abia acum vine. Cristi Brancu i-a transmis un mesaj emotionant din partea Dianei:

"Inițial, am vrut să îți scriu doar un mesaj sec, pentru că m-am gândit că nu vrei să citești mai mult de la mine. Dar m-am răzgândit. Am fost furioasă pe tine, am plâns enorm și, în cele din urmă, te-am putut ierta,(sper sa poti face si tu asta) că ai fost o parte importantă a vieții mele. Chiar dacă nu am fost sortiți unul altuia, întotdeauna voi ține la tine.

Îţi mulţumesc pentru toate momentele frumoase petrecute împreună, pe cele rele ţi le fac caudou poate aşa nu vei uita şi nu vei mai repeta greşelile şi cu actuala. Pe cele frumoase le voi păstra pentru a rămâne în mintea mea un om special. 😊

Azi este o zi importantă pentru tine iar în această zi îţi doaresc să ai parte de iubire (aia pe care eu nu am putut să ţi-o ofer), înţelegere (care nici de asta spre final nu prea ai avut parte)şi succes în viaţă(pe care îl ai şi fără mine) . La mulţi ani!", i-a scris tânăra.

