Eduard Vlădescu, reacție neașteptată când a văzut-o pe Claudia Ion fără colier. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii

Claudia Ion a decis să rupă relația cu Ionuț Mocăniță și a aruncat colierul în foc la ceremonia focului. Iată cum a reacționat ispita Eduard Vlădescu când a observat că nu-l mai poartă.

Eduard Vlădescu, reacție neașteptată când a văzut-o pe Claudia Ion fără colier | Antena 1

Claudia Ion a luat o decizie grea în timpul bonfire-ului. Concurenta Insula Iubirii a pus capăt relației cu Ionuț Mocăniță, arucând colierul în foc, după ce a auzit ceea ce a spus acesta când a motivat refuzul testului poligraf.

„Dacă tu n-ai mai putut să mă iubești pe mine, uite nu te mai iubesc eu, da, de acum deloc!” i-a transmis tânăra.

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Eduard Vlădescu, reacție neașteptată când a văzut-o pe Claudia Ion fără colier

După o ceremonie a focului dramatică, Claudia și Bianca s-au întors în vila fetelor. Eduard a observat încă din primul moment că ceva s-a schimbat.

„Nu știu ce-i mai dureros: Marco că se culcă cu Gabriela și se gândește la Bianca când greșește sau Ionuț că zice că nu mă mai iubește. Ce-i mai rău?” întreabă Claudia.

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Încă de când a intrat pe ușă, Eduard își dă seama că nu mai are colierul la gât.

„Tu n-ai colierul!” spune el.

Ispita masculină a început să alerge către Claudia și a luat-o în brațe.

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Întrebat ce a zis când a văzut-o fără colier, Eduard a fost sincer și a răspuns: „Doamne ajută!”

Pilotul a purtat-o în brațe pe Claudia departe de ceilalți din vilă și a pupat-o pe gât și pe frunte.

„Nu mă puteam manifesta atât de bine că, bă, am aruncat colierul, gata, sunt fericită (...) pentru că o vedeam pe Bianca lângă mine, care era super tristă!” mărturisește Claudia.